Friedkin soddisfatti ma per il rinnovo di De Rossi serve la Champions League

La vittoria nel Derby è stata una liberazione per il mondo Roma. Il successo nella stracittadina mancava da tempo ai giallorossi (primo anno di Mou, ndr) e i festeggiamenti hanno coinvolto tutti: giocatori, tifosi e dirigenti. Pure i Friedkin sui social hanno esternato la propria felicità e adesso il rinnovo di De Rossi si gioca sulla qualificazione in Champions League.

L’esultanza dei Friedkin

Sulle proprie pagine social i Friedkin hanno lasciato il seguente messaggio: “Nessun posto è come Roma” allegando alcune foto della vittoria contro la Lazio. Fra queste, la prima, è quella dell’esultanza di Daniele De Rossi il tecnico scelto dagli americani per il post Mourinho e che tanto bene sta facendo alla sua prima grande esperienza da allenatore.

There's no place like Rome!



Celebrating @OfficialASRoma’s 1-0 win over Lazio as they defended Stadio Olimpico in the Derby della Capitale. #ForzaRoma pic.twitter.com/QbfiYYM67X — The Friedkin Group (@friedkingroup) April 8, 2024

Friedkin soddisfatti

La vittoria nel Derby, ha avvicinato in maniera sensibile De Rossi al rinnovo. DDR si è legato ai giallorossi fino al termine della stagione. Una volta conclusa l’annata la società tirerà le somme, valutando se l’ex Capitan Futuro meriti la conferma. Ad oggi i segnali sono solo positivi. I Friedkin sono felici del rendimento della squadra in campo e apprezzano la comunicazione di DDR, cosa che non gradita invece nell’ultimo periodo di Mou.

Variabile Champions

A decidere il futuro di De Rossi sarà inevitabilmente la qualificazione alla Champions League. Questo è l’obiettivo della proprietà già dai tempi di Mou e ancora non centrato. DDR ha preso la squadra nona in classifica e l’ha portata a -3 dal quarto posto. Adesso i giallorossi sono in piena corsa verso l’obiettivo e a dare una mano a Pellegrini e compagni e il ranking che ad oggi premierebbe l’Italia con un posto in più, il quinto proprio quello occupato dalla Roma. In caso di qualificazione (tramite campionato o vittoria dell’Europa League) il rinnovo di De Rossi sarebbe realtà.