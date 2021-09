Il Fregene Maccarese non fa sconti all'Acilia e vola al secondo turno di Coppa Italia Promozione

Buona la prima per il Fregene Maccarese, che inaugura la stagione davanti ai suoi tifosi passando il primo turno di Coppa Italia Promozione Lazio contro l'Atletico Acilia. Una partita in cui entrambe le squadre hanno dimostrato di sapersi fare male, ma con il Fregene che è riuscito a trovare la chiave per sbloccare il match nella ripresa. Il primo tempo è stato caratterizzato da tante occasioni da entrambe le parti. Chi però si fa sentire di più è il Fregene Maccarese, che sfiora il vantaggio prima al 5' con Stendardo e venti minuti dopo con una doppia occasione di Lavagnini, su cui il portiere dell'Acilia Coppotelli è bravo ad intervenire. La partita va negli spogliatoi senza che nessuna delle due riesca a trovare il gol del vantaggio.

Il discorso di mister Natalini all'intervallo sembra aver fatto effetto al Fregene Maccarese, che torna in campo con altro piglio. La squadra di casa si conquista tanti calci d'angolo senza però mai riuscire a sfondare, e reclama un rigore per un fallo su Vio in area. Il vantaggio però non si fa attendere. Da calcio d'angolo il Fregene pesca il jolly con Greco, che al 34' del secondo tempo la mette in rete da neo entrato. L'espulsione di Lembo al 40' complica i piani dell'Acilia, con la squadra di casa che chiude la pratica al 41' con Vaglica. Il Fregene Maccarese vola quindi al secondo turno di Coppa Italia Promozione, con gli accoppiamenti che saranno resi noti a breve.

Coppa Italia Promozione

Fregene Maccarese- Atletico Acilia 2-0

Fregene Maccarese: Pacelli, Giustini, Vaglica, Di Iorio (1’st Spagnoletti), Stendardo, Vio, Ciarniello (17’st Tallone), Davi Simone (34’st Greco), Lavagnini( 41’pt Buscia, 1’st Zia), Scifoni, Davi Alessio. A disp.: Chichi, Carruba, Babbanini, Fia. All.: Natalini.

Atletico Acilia: Coppotelli, Romano, Barbato, Belviso, De Propris, Lembo, Ruggiero, Procopio (38’st Marchetti), Alessandrini (26’st Morganti Riccardo), Catanzaro (8’st Gabrielli), Indelicato. A disp.: Aranci, Persia, Venturini, Simei, Luisi, Morganti Andrea. All.: Di Marco.

Arbitro: Baciu di Tivoli.

Assistenti: Socea di Aprilia e Fadale di Tivoli.

Marcatori: 34’st Greco, 41’st Vaglica (F).

Note: espulso Lembo (A).