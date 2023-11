Freedom-Lazio Women 0-2: doppietta per Goldoni, biancocelesti prime in classifica

La Lazio Women vince ancora. Le biancocelesti di Grassadonia si impongono per due a zero in casa della Freedom grazie alla doppietta di Eleonora Goldoni. Nessuna difficoltà per le ragazze della Lazio che dominano il match e che approfittano al meglio della superiorità numerica arrivata nel primo tempo. Tante le occasioni per le biancocelesti con Goldoni e Pittaccio in grande spolvero. Lazio prima in classifica a punteggio pieno e da solo dopo la sconfitta della Ternana.

Freedom-Lazio Women, la cronaca

La prima occasione per la Lazio arriva al 19esimo con un tiro-cross di Pittaccio che per poco non beffa il portiere. Al 23esimo le piemontesi restano in 10 per l’espulsione di Armitano che stende Palombi al limite dell’area. Al 39esimo Palombi si guadagna e si incarica di battere un calcio di rigore ma il suo tiro sbatte sulla traversa. Allo scadere del primo tempo la Lazio sblocca la partita con Goldoni (che dopo due gol annullati) che su cross di Pittaccio di testa batte il portiere. Al 60esimo il raddoppio laziale sempre con Goldoni che mette in rete dopo un cross velenoso di Pittaccio.

Tabellino e pagelle

Freedom: Nucera 6,5, Giatras 5, Mellano 5, Fadini 5, Burbassi 5 (dal 65’ Senna 5,5), Armitano 4, Ara 5 (dal 65’ Devoto 5,5), Cocco, Franco, Pinna 5 (dal 65’ Vasquez 5,5), Asta 5 (dall’82’ Marrone s.v.). All.: Petruzelli 5

Lazio (4-3-1-2): Guidi 6; Pittaccio 6, Mancuso 6 (dal 77’ Falloni s.v.), Reyes 6, Gothberg 6; Castiello 6,5 (dal 77’ Kuenrath s.v.), Eriksen 6,5, Goldoni 8; Moraca 6,5; Popadinova s.v. (12` Palombi 5,5 dal 77’ Visentin s.v.), Gomes 6,5. All.: Grassadonia 7

Marcatrici: 45’, 60’ Goldoni (L)

Espulse: Armitano (F)

Arbitro: Dasso

Le top e flop biancocelesti

Goldoni 8: Protagonista assoluta della partita. Segna una doppietta e l’arbitro le annulla due gol. Trascinatrice.

Pittaccio 7: Arma letale col suo destro mette costantemente in difficoltà portiere e difensori.

Gomes 6,5: Sempre pericolosa, mette apprensione alla difesa piemontese.

Palombi 5,5: Punge tanto ma fallisce dal dischetto il rigore da lei guadagnato. Errore ininfluente sul risultato finale.