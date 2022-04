La Lazio vince la Supercoppa calcio a 8 contro Totti

Francesco Totti perde un'altra finale contro la Lazio. Dopo la Coppa Italia del 2013, per l'ex capitano della Roma la nuova delusione arriva dalla Supercoppa Lega Calcio a 8 dove la Totti Sporting Club viene sconfitta dalla formazione biancoceleste per quattro a due.

La partita

La finale di Supercoppa, giocata al Campo Roma casa della Romulea squadra militante nel Girone B del campionato Promozione, si mette subito in discesa per la Lazio che sblocca la partita con Tomas Amico all'11esimo con un diagonale dalla distanza. Lo stesso numero 14 raddoppia ad inizio ripresa prima della rete di Biscossi che porta la Lazio sul 3 a 0. Sotto di tre gol il Totti Sporting Club reagisce con Moscardelli (assist di Totti) e col gol proprio di Totti che accorcia le distanze direttamente su calcio di punizione. La rimonta però non si completa perchè i biancocelesti chiudono i conti con Amico autore di una tripletta. Seconda sconfitta in due anni per la squadra di Totti nella finale di Supercoppa.

Totti e il premio Città di Roma

Nonostante la sconfitta un premio per Totti è arrivato: "Il Città di Roma" consistente nell’opera d’arte ‘Colosseo’ realizzata dall’artista capitolino Leandro Lottici. Il premio arrivato alla sua ottava edizione è assegnato a Totti e Moscardelli per essere sempre stati simboli dello sport della Capitale e aver generato valore.

Questa la motivazione di Juri Moric segretario generale di Opes, l'ente di Promozione Sportiva e Terzo Settore che ha organizzato l'evento: "Premiare Totti e Moscardelli è l'ennesima riprova di quanto poliedrico sia il patrimonio del mondo dello sport. A prescindere dall’aver smesso di giocare in serie A, siamo sicuri che Totti e Moscardelli possano dare ancora tanto alla nostra comunità e ai nostri giovani”.

Negli anni passati il premio è stato vinto dal presidente del Coni Giovanni Malagò, l’ex giallorosso Alessandro Florenzi, il pugile Emanuele Blandamura, la campionessa di nuoto Simona Quadarella.