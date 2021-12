Francesco Totti torna all'Olimpico per Roma-Inter

Fra il pubblico dell'Olimpico che assisterà alla partita Roma-Inter in programma oggi alle ore 18, ci sarà un tifoso speciale: Francesco Totti. L'ex capitano della Rorna infatti metterà piede allo Stadio Olimpico dopo ben due anni. L'ultima volta dell'ex capitano giallorosso allo Stadio, insieme al figlio Cristian, risale 27 ottobre 2019 in occasione di un Roma-Milan terminato 2 a 1 con i gol di Dzeko, suo ex compagno e ora attaccante dell'Inter, e Zaniolo.

Perchè Totti torna all'Olimpico?

Dopo aver lasciato la Roma, non senza attriti con la vecchia dirigenza, Totti torna da semplice tifoso in quella che è stata per 25 anni la sua casa. Il ritorno all'Olimpico dell'ex numero 10 si deve ad un invito di uno sponsor. Questo ritorno sarà per Totti pure l'occasione di vedere per la prima volta dal vivo José Mourinho sulla panchina giallorossa. Ad annunciare la presenza di Totti è stata la Roma con un tweet in cui c'è una foto di Totti calciatore e la scritta: "Questa sera c'è anche lui a tifare con noi".

Sugli spalti, Totti incrocerà pure Dan e Ryan Friedkin, magari parlando anche di un nuovo futuro in giallorosso.