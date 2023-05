Presentato il Totti di Lego: 70mila mattoncini per l'ex capitano della Roma

Martedì 16 maggio è stato presentato presso il The Wow Side Shopping Centre di Fiumicino un Francesco Totti di Lego, opera di Rafal Szymansky, creatore e ideatore della più grande mostra di mattoncini Lego.

L'opera in scala 1:1 è realizzata interamente in mattoncini di Lego (70mila pezzi) e rappresenta l'ex capitano della Roma con la divisa della Nazionale. Il Totti di Lego fa parte delle opere che compongono la più grande mostra di mattoncini Lego in Europa che si trova al The Wow e che si estende su una superficie di 2.000 metri quadrati dove è possibile ammirare 100 modelli costruiti con 8.000.000 Lego.

Szymanski ha spiegato di aver scelto di rappresentare Totti perchè grande uomo ed esempio di impegno e perseveranza per i tanti giovani che grazie al duro lavoro, anche nello sport, possono raggiungere i propri obiettivi. Alla presentazione dell'opera presente anche l'ex capitano della Roma: "Per me è un onore essere stato scelto da un marchio storico come Lego, che ha segnato e segna l’infanzia di tanti bambini del mondo. Non solo: visto che tutti amiamo i Lego, a qualsiasi età, è bello sapere che anche i grandi possono divertirsi e magari tornare ad essere spensierati come quando da piccoli giocavamo con i Lego e ci sentivamo speciali. È bello anche sapere che Lego pone così tanta attenzione al mondo dello sport: ho iniziato a tirare calci ad un pallone prima ancora di imparare a camminare, il calcio ha fatto parte della mia vita ogni giorno e ancora adesso è fondamentale per me. Per questo credo che lo sport debba essere compagno fedele di ogni bambina e bambino, in ogni parte del mondo: chi fa sport costruisce il suo futuro mattone dopo mattone, proprio come un Lego".

All'evento erano presenti anche 70 ragazzi della Scuola Calcio Fiumicino SC26, che hanno potuto non solo conoscere da vicino il loro idolo ma anche ricevere, da parte degli organizzatori gadget unici.

