Calcio a 8: la Lazio vola ai quarti di finale Scudetto, Totti eliminato

La Lazio batte per quattro a tre il Totti Sporting Club nell'ottavo di finale valido per accedere ai quarti dello Scudetto calcio a 8. Alla sfida contro i biancocelesti non ha preso parte l'ex numero 10 giallorossi.

La partita

Il Totti Sporting Club, orfano dell'ex capitano romanista, affonda subito subendo in rapida successioni le reti di Amico (castigatore già in Supercoppa) e Federici. Fanasca accorcia le distanze di testa ma è ancora Federici due minuti più tardi, al 23esimo, a calare il tris. Nel secondo tempo la squadra di Totti si riavvicina con l'altra stella della squadra, Moscardelli (tifoso romanista ed ex calciatore di Serie A) con un bel sinistro a giro. Biscossi però riporta i biancocelesti col doppio vantaggio siglando il quattro a due. Nel finale Matozzo sorprende la difesa laziale e fa 3 a 4, ma nonostante il pressing negli ultimi minuti la Lazio trionfa.

Biancocelesti ancora in lotta dunque per il campionato vinto nella scorsa stagione.

Totti nuova sconfitta

Non positiva la stagione di Totti contro la Lazio. La formazione dell'ex 10 infatti è stata sconfitta lo scorso aprile dalla Lazio nella Supercoppa Calcio 8. Nell'occasione la partita finì 4 a 2 per i biancocelesti trascinati da Amico autore di una tripletta, inutile la rete di Totti.