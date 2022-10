Promozione, Girone B: Pastorelli il migliore della prima giornata

Francesco Pastorelli è risultato decisivo nella vittoria per due a uno dello Sporting Montesacro contro l'Athletic Soccer Academy nella prima giornata del Girone B del campionato Promozione. "Il mio gol è frutto di uno schema che proviamo sempre. Fortunatamente il pallone è entrato" ci racconta il calciatore.

Pastorelli e Felli sono stati i marcatori di giornata dello Sporting Montesacro. Ecco il commento di Pastorelli sulla sfida contro l'ASA: "La partita è iniziata bene e siamo andati subito in vantaggio. Nel finale del primo tempo gli avversari ci hanno messo un pò in difficoltà ma nella ripresa siamo usciti bene e abbiamo vinto. Erano tre punti fondamentali per iniziare bene il campionato".

Pastorelli, difensore classe 2000, è al primo anno allo Sporting Montesacro dopo che nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Fidene. Ecco come si è concretizzato il cambio maglia: "I primi contatti con la società ci sono stati nell'ultima di campionato dello scorso anno (Fidene-Sporting Montesacro 1-2, ndr). Ho parlato col mister, mi ha spiegato il progetto e mi ha subito convinto. Lo Sporting Montesacro è un'ottima piazza, si sta bene. Ho detto subito di sì".

La seconda giornata vedrà lo Sporting Montesacro andare in trasferta sul campo della Tor Lupara, neopromossa e uscita sconfitta all'esordio contro il Passo Corese. "Sarà una partita tosta. Hanno perso la prima e cercheranno di riscattarsi e fare i primi punti in categoria. Mi aspetto una partita chiusa e con tante ripartenze. Sicuramente noi attaccheremo e avremo le nostre occasioni".

Il difensore infine non nasconde l'obiettivo stagionale della società: "Il nostro obiettivo è quello di andare sù. Non ci possiamo nascondere".