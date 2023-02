Football Club Frascati, Laureti: “Ci toglieremo soddisfazioni nel girone di ritorno”

Frascati (Rm) – E’ stato un ultimo turno di campionato abbastanza “agitato” quello dell’Under 19 provinciale del Football Club Frascati. I ragazzi di mister Federico Rumbo hanno visto sospesa dopo meno di un quarto d’ora la loro gara sul campo del Breda. A raccontare il motivo è il centrocampista classe 2003 Valerio Laureti, capitano del gruppo frascatano: “La partita era iniziata male per noi, visto che eravamo andati sotto dopo pochi minuti. Ma subito dopo un loro giocatore, espulso per espressione blasfema dall’arbitro, ha perso la testa e ha dato un calcio al direttore di gara che ha fischiato la fine anticipata del match. Inizialmente abbiamo provato a placare gli animi, ma poi ci siamo dovuti attenere alla decisione dell’arbitro”. Pochi dubbi sul fatto che il giudice sportivo (oltre a infliggere squalifiche pesanti) assegnerà la vittoria a tavolino ai frascatani che ora guardano al prossimo match interno di domenica con l’Elis: “Una squadra di metà classifica che all’andata ci inflisse una pesante sconfitta, ma sono convinto che stavolta sarà tutta un’altra partita”. Laureti parla della stagione dell’Under 19 tuscolana: “Abbiamo iniziato male questo campionato, ma non meritavamo di stare nei bassifondi della classifica anche se questo è un gruppo mediamente molto “giovane”. Comunque stiamo crescendo, proponiamo un buon calcio e dobbiamo cercare di non “scioglierci” quando ci capitano delle difficoltà. Sono convinto che nel girone di ritorno ci toglieremo diverse soddisfazioni”. Anche grazie all’aiuto di mister Rumbo: “Da quando è subentrato su questa panchina ha stabilito un buon feeling con tutto il gruppo, è una persona preparata che sa darci la carica, ci ascolta e ci sa stare dietro”. Per Laureti, al quinto anno nel Football Club Frascati, non è ancora arrivato il momento della convocazione in prima squadra: “Ma non me ne faccio un problema, sono molto concentrato sul dare il massimo per l’Under 19, poi a fine stagione valuteremo cosa fare l’anno prossimo”. La chiusura è scherzosa e riguarda eventuali “battutine” dovute al fatto di essere figlio del direttore generale Claudio Laureti: “Nessun compagno mi ha mai fatto pesare questa cosa, ho un ottimo rapporto con tutti i compagni di squadra e cerco di allenarmi al meglio per meritare lo spazio che lo staff tecnico mi hanno dato finora”.