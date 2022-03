Football Club Frascati, il dg Claudio Laureti festeggia 50 anni

Frascati (Rm) – Grande festa in casa Football Club Frascati per il direttore generale Claudio Laureti che raggiunge oggi un traguardo importante della sua vita: 50 anni. Figura di riferimento all’interno del club tuscolano che fino all’anno scorso presiedeva, a distanza di qualche mese mostra soddisfazione per la sinergia nata la scorsa estate con la Lupa Frascati. “Una operazione che sta dando i suoi frutti – dice Laureti – E’ il primo anno tra due società che l’anno scorso erano molto affermate sul territorio, è normale che serva un po’ di “rodaggio” per far viaggiare le cose in un certo modo. Sono orgoglioso di vedere che alcuni ex ragazzi dell’agonistica del “vecchio” Football Club Frascati stanno facendo bene nelle formazioni regionali ed Elite della Lupa e lo stesso discorso vale per gli allenatori, come ad esempio Alessandro Rodo che si è formato come tecnico qui da noi ottenendo la qualifica Uefa B e che ora è primo in classifica con gli Allievi regionali della Lupa. Lo stesso dicasi per altri tecnici che ora sono con la Scuola calcio. Per quanto riguarda le squadre di quest’anno del Football Club Frascati, non ci possiamo proprio lamentare: il percorso di questo club è cominciato tra le difficoltà qualche anno fa e stagione dopo stagione i nostri gruppi sono cresciuti. Ora ne abbiamo tre nelle zone alte della classifica, considerando anche la prima squadra, e gli altri due tengono comunque botta”. Un’organizzazione e una competenza che inevitabilmente hanno “attirato” anche qualche altra società: “Sono lusingato per le proposte che stanno arrivando da alcuni club del territorio che evidentemente hanno apprezzato il lavoro del nostro staff, ma al momento la mia scelta è questa, poi per il futuro si vedrà”. A proposito di futuro, Laureti parla anche di un suo vecchio “sogno nel cassetto”, in parte già accennato nel passato: “Sono convinto che per lo sport della città di Frascati la soluzione migliore sarebbe la creazione di una polisportiva che includa più discipline tra cui l’atletica, avendo a disposizione una struttura come quella dell’Otto Settembre. Non è escluso che ne parli con la proprietà”. Tornando all’attualità, Laureti si sta occupando con grande impegno di una bellissima iniziativa per la Scuola calcio dei due club frascatani: “Dal 10 al 12 giugno tutti i nostri gruppi del settore di base ad esclusione dei 2015-16 andranno a Cesenatico per uno spettacolare torneo di fine stagione: un’esperienza unica per i nostri piccoli calciatori. I gruppi Giovanissimi, invece, li porteremo sempre lì nel periodo di Pasqua per evitare sovrapposizioni con gli esami di terza media”.