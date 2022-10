Football Club Frascati, Fioranelli: “Debutto con Atletico Colleferro subito tosto”

Frascati (Rm) – E’ il momento del debutto per la Prima categoria del Football Club Frascati. La squadra tuscolana è stata affidata ancora alla saggia guida di mister Mauro Fioranelli che l’anno scorso ha trascinato il gruppo ad un passo dal salto in Promozione, dopo un formidabile finale di campionato. “Eravamo in un girone diverso e probabilmente più abbordabile – dice l’allenatore – Quest’anno il comitato regionale ci ha inserito nel “tradizionale” girone G dove ci sono alcune squadre attrezzatissime tra cui lo Sporting San Cesareo e il Valle Martella, oltre all’Atletico Monteporzio che si è rinforzato molto e il Semprevisa che allestisce sempre squadre di livello”. Fioranelli parla anche delle (poche) modifiche in casa Football Club Frascati: “L’ossatura del gruppo è rimasta praticamente invariata, anche se sono arrivati alcuni nuovi elementi come Parroni e Costalunga, ma anche in queste ore si dovrebbe aggiungere qualcun altro. Dobbiamo valutare bene i giovani che abbiamo rosa, poi vedremo dove riusciremo ad arrivare. Le amichevoli che abbiamo disputato non ci hanno dato riscontri particolarmente positivi: è vero che abbiamo sfidato anche corazzate di Promozione come Valmontone e Bi.Ti. Marino, ma anche con quelle di pari categorie non siamo stati brillanti e quindi sappiamo che c’è qualcosa da sistemare. La cosa bella di questo gruppo è che fortemente “territoriale”, nel senso che ci sono tanti ragazzi della zona e questo è un aspetto che in Prima categoria può avere un peso importante”. Da domenica, comunque, sarà tempo di gare da tre punti: “Inizieremo in casa contro l’Atletico Colleferro, compagine retrocessa dalla Promozione e dunque sicuramente valida: sarà una sfida tosta. Dobbiamo avere un atteggiamento diverso rispetto a quello visto in amichevole, ma mi auguro anche che al campo ci sia tanta gente a sostenerci vista la forte “identità territoriale” di questo gruppo”. La chiusura di Fioranelli è sul rapporto con la società: “Inizio il mio quarto anno alla guida della prima squadra del Football Club Frascati e c’è sicuramente una buona sintonia. La sinergia con la Lupa Frascati ora procede nel modo giusto e speriamo possa continuare così nei prossimi mesi”.