Football Club Frascati, Vinciguerra: “Pensiamo a portare avanti la nostra idea di gioco”

Frascati (Rm) – L’Under 15 provinciale del Football Club Frascati vuole mettersi alle spalle la prima (brutta) partita del 2022. La squadra di mister Marco Campegiani ha perso con un pesante 6-0 la gara interna di domenica scorsa contro la Polisportiva Ciampino e per questo motivo non vede l’ora di tornare in campo nel prossimo turno in casa dell’Ariccia Sport Academy per riscattarsi. “Affronteremo una squadra che, classifica alla mano, dovrebbe essere alla nostra portata – dice il centrale difensivo classe 2007 Giacomo Vinciguerra – Dobbiamo andare lì convinti di poter fare risultato”. Il difensore fa un passo indietro per parlare del k.o. del turno precedente: “Sicuramente abbiamo giocato contro una squadra forte, ma dopo aver subito la rete dello svantaggio siamo “crollati” dal punto di vista psicologico. Nella ripresa, nonostante l’infortunio del nostro portiere Palmieri ci abbia condizionato ancor di più, abbiamo costruito comunque qualche occasione e provato una reazione, ma siamo usciti dal campo con una brutta sconfitta sulle spalle. In generale non siamo riusciti a trovare il giusto feeling in campo, quello che sembrava stessimo esprimendo prima della sosta e anche durante un torneo natalizio”. Giacomo Vinciguerra è arrivato quest’anno al Football Club Frascati: “Giocavo a Grottaferrata, ma mio cugino Daniele mi aveva parlato molto bene dell’ambiente e della società. Adesso sono contento di giocare con lui e della scelta fatta in estate: ho trovato un club organizzato che ci sta sempre vicino e ho conosciuto un mister come Campegiani che ci aiuta a crescere”. Il difensore conclude parlando degli obiettivi del gruppo in questa seconda parte di stagione: “Dobbiamo solo pensare ad allenarci al meglio, portare a casa qualche buon risultato ed esprimere in campo l’idea di gioco del mister”.