Football Club Frascati, la gioia di El Din: “Che bello l’esordio con gol in Prima”

Frascati (Rm) – E’ un’ottima fotografia di quello che è il progetto del Football Club Frascati. Puntare sulla valorizzazione dei ragazzi del settore giovanile è stato sempre uno dei punti cardine dell’attività del club tuscolano, a maggior ragione da questa stagione in virtù della stretta sinergia nata con la Lupa. Domenica scorsa, nel roboante esordio vincente della Prima categoria sul campo del Borgo Carso (6-0), a segnare l’ultimo gol tuscolano è stato Amr El Din, esterno di centrocampo classe 2002 di origini egiziane che fa parte del gruppo dell’Under 19 provinciale di mister Fausto Di Marco. “E’ stato un giorno bellissimo per me – dice il giovane esterno – In pochi minuti ho fatto l’esordio assoluto in prima squadra e cinque minuti più tardi è arrivato pure il gol. La dedica? La lista è lunga: direi ai mister e ai compagni di squadra, ma anche alla mia famiglia”. El Din è alla terza stagione con la maglia del Football Club Frascati: “Il mio obiettivo principale è quello di fare bene con l’Under 19: abbiamo un girone tosto, ma c’è tanta voglia di fare da parte di tutti noi. Poi se riuscirò a meritare altre convocazioni e un po’ di spazio anche con la Prima categoria ovviamente ne sarò felicissimo”. D’altronde mister Mauro Fioranelli non ha mai avuto paura di lavorare coi giovani e, grazie al quotidiano lavoro svolto con l’allenatore dell’Under 19 Fausto Di Marco, El Din non può che crescere: “Fausto è più di un semplice allenatore, mi ha visto crescere da quando ero molto piccolo. Poi sono stato suo allievo a Grottaferrata e Morena e l’ho seguito quando è venuto a Frascati. Ha una grande passione per il calcio ed è molto competente”. Tifoso della Roma e con Salah (inevitabilmente) come idolo, El Din parla delle prospettive della squadra: “L’Under 19 ha tanti elementi nuovi tra cui ragazzi arrivati dal vecchio gruppo Under 17. Si è formato subito il giusto spirito di squadra, vogliamo arrivare nelle prime posizioni della classifica anche se non siamo ancora al 100%. Le amichevoli sono andate bene, compresa l’ultima vinta sabato col Santa Lucia Mentana in cui ho giocato per poi andare in panchina la domenica coi grandi”.