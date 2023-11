Football Club Frascati, Gentilini: “Un buon inizio di campionato"

Frascati (Rm) – Tre vittorie e una sconfitta per l’Under 14 provinciale del Football Club Frascati in questo avvio di stagione. I ragazzi di mister Rodolfo Gentilini fanno parte del gruppo di vertice del girone e il tecnico è contento dei primi passi del suo gruppo: “Stiamo facendo un buon percorso, si vedono i primi meccanismi. I ragazzi arrivano dalla Scuola calcio e quindi ora c’è un risultato che “conta di più” e c’è pure il rapporto con l’arbitro da gestire. Ma la cosa fondamentale per noi è che devono crescere a livello umano e di comportamento, oltre che agonistico e tecnico”. Nell’ultimo match i frascatani hanno sbancato il campo dell’Academy Certosa per 2-1 grazie alle reti nella ripresa di Albanese e Mazzi su rigore. “Nel primo tempo avevamo già fatto la partita colpendo una traversa con Albanese, nonostante di fronte avessimo una squadra ben organizzata e dinamica. Poi nella ripresa è arrivato il doppio vantaggio prima del gol avversario nel finale di partita in cui abbiamo un po’ sofferto perché loro si sono buttati in avanti in massa. Alla fine sono arrivati tre punti importanti per l’autostima del gruppo”. L’allenatore del Football Club Frascati rimane prudente sugli obiettivi stagionali: “E’ presto per pronunciarsi, bisogna verificare la costanza di rendimento del nostro gruppo e anche delle avversarie. E’ prematuro dire se saremo da vertice, dobbiamo confermarci settimana dopo settimana e dovremo anche verificare il valore delle altre. A metà del girone di ritorno vedremo in che posizione saremo e a quel punto potremo sbilanciarci di più". Nel prossimo turno il Football Club Frascati si esibirà in casa contro il Serafico Eur: “Una squadra abbastanza ostica da quello che dicono i risultati. Su tre partite disputate ha preso solo due gol e ne ha fatti dieci, collezionando sei punti. Dovremo scendere in campo con grande concentrazione”. La chiusura di Gentilini è sul “nuovo corso” del Football Club Frascati dopo la scomparsa della Lupa Frascati a livello agonistico: “La società sta facendo un lavoro enorme, avendo allestito doppi gruppi in quasi tutte le categorie. Credo sia lodevole che venga data a tanti ragazzi del territorio la possibilità di fare sport a tutti i livelli”.