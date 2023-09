Football Club Frascati, il ds delle giovanili Tripodi: “Nostri gruppi possono primeggiare”

Frascati (Rm) – Oltre duecento tesserati di solo settore giovanile agonistico. Il Football Club Frascati sta “esplodendo di consensi” e grazie al lavoro del direttore sportivo dell’agonistica Claudio Tripodi ha potuto allestire (al momento, ma potrebbe non essere finita qui…) ben nove gruppi per questa stagione 2023-24. “Siamo molto contenti della risposta delle persone che hanno creduto nella serietà del nostro progetto – dice Tripodi – Abbiamo iniziato da marzo a costruire i gruppi per questa annata e siamo convinti di aver allestito delle squadre che possono competere a tutti i livelli. Inoltre abbiamo allestito anche tre “gruppi di crescita” che affiancheranno quelli principali nelle categorie Under 14, Under 15 e Under 16: crediamo fortemente in questo meccanismo per cercare di valutare con più calma tutti i ragazzi e magari premiare i loro progressi con lo spostamento nel gruppo di riferimento. Poche società possono vantare oltre duecento tesserati nel solo settore giovanile agonistico. Il Football Club Frascati non smette mai di mettere i giovani al centro del progetto: non vogliamo lasciare fuori nessuno, ma al tempo stesso siamo convinti di poter essere molto competitivi, d’altronde una piazza come questa merita di essere protagonista”. L’agonistica del Football Club Frascati ha cominciato la stagione dal 28 agosto: “Nella prima settimana i ragazzi hanno fatto la preparazione in sede, poi molti di loro si sono spostati a Campitello Matese (in provincia di Campobasso, ndr) per una settimana di ritiro. Siamo tornati nel pomeriggio dell’8 settembre per presenziare in massa alle commemorazioni per le vittime del bombardamento del 1943”. Tripodi entra nel dettaglio dello staff tecnico che seguirà i vari gruppi: “L’Under 14 provinciale è affidata a Rodolfo Gentilini, mentre il figlio Tommaso gestirà la seconda squadra. L’Under 15 regionale sarà guidata da Maurizio Brunelli, mentre il secondo gruppo provinciale verrà gestito da Valerio Formisano e Matteo Falcone. L’Under 16 provinciale sarà allenata da Massimo De Luca e Simone Leanza, il secondo gruppo da Andrea Borsa (già responsabile del settore di base, ndr). Nuovi gli allenatori degli altri tre gruppi: l’Under 17 provinciale sarà guidata da Sergio Di Vincenzo. Una squadra che ha mantenuto alcuni elementi del vecchio gruppo e ha aggiunto tanti nuovi arrivati, alcuni dei quali scesi di categoria. Stefano Pippo sarà l’allenatore dell’Under 18 regionale e avrà in mano una rosa folta e di qualità: vogliamo provare ad arrivare tra le prime tre della categoria e fare il salto diretto nell’Under 19 regionale. Infine l’Under 19 provinciale sarà diretta da Claudio Basciani, conterà su quattro fuoriquota del 2004 e cercherà di fare un torneo da protagonista, per quanto questa è una fascia d’età particolare. Infine avremo anche un preparatore dei portieri, Robert Poccia, che farà due allenamenti settimanali dedicati solo ai numeri uno della nostra agonistica, e due preparatori atletici: Tommaso Gentilini, che si occuperà delle categorie Under 14, Under 15 e Under 16, e Gianluca Pietropaoli, che curerà l’Under 17, l’Under 18 e l’Under 19”. La chiusura di Tripodi è per comunicare una ghiotta novità: “Vogliamo fare con alcuni gruppi di ragazzi una sorta di potenziamento tecnico gratuito che seguirò direttamente: esercitazioni specifiche per ruolo che nelle nostre intenzioni dovranno colmare le lacune dei nostri tesserati”.