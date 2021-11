Football Club Frascati, Siri: "Ad Artena due punti persi"

Frascati (Rm) – Un’ottima prestazione e tanti rimpianti. L’Under 17 provinciale del Football Club Frascati è tornata dalla trasferta con la Vis Artena con un pareggio per 1-1 in tasca che non ha lasciato soddisfatto mister Alessandro Siri: “E’ un risultato che ci sta molto stretto per quello che si è visto in campo – dice l’allenatore del club tuscolano – Abbiamo preso due traverse e un palo, sciupato altre occasioni clamorose e ci siamo anche visti negare un chiaro rigore dal direttore di gara. Siamo andati in vantaggio grazie al gol di Flammini a metà del primo tempo, mentre gli avversari hanno pareggiato a sei minuti dalla fine su un calcio di punizione che non c’era. Per questo siamo molto arrabbiati dal risultato finale, sentiamo di aver perso due punti”. L’allenatore, invece, è molto soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi: “Basti pensare che avevamo già affrontato la Vis Artena nel pre-campionato perdendo per 3-1 e che invece in questa occasione praticamente non abbiamo subito tiri in porta. In poco tempo la squadra è cresciuta molto e sono convinto che abbia ampi margini per farlo ancora”. E’ ovviamente presto per parlare di obiettivi stagionali, ma secondo Siri il Football Club Frascati può fare una stagione di ottimo livello: “Bisognerà capire il livello delle avversarie, ma credo che il mio gruppo possa stare in una posizione dalla metà classifica in su, volando bassi. Questa è una squadra nuova con tanti ragazzi che non hanno mai giocato assieme, ma che hanno lavorato tanto per farsi trovare pronti al debutto in campionato”. Dopo quello esterno, arriverà pure quello interno con la Magnitudo nel secondo turno di campionato. “Sono contento di lavorare al Football Club Frascati: ho trovato dirigenti molto disponibili e pronti a risolvere tutti i problemi all’istante. Sono molto felice della scelta fatta in estate”.