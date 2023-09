Football Club Frascati, la Scuola calcio ha sfidato l’As Roma nel giorno della “Festa dello Sport”

Frascati (Rm) – Una grande giornata di festa per il Football Club Frascati e per tutta la città tuscolana. Il sodalizio del presidente Claudio Laureti ha partecipato come da tradizione all’appuntamento della “Festa dello Sport” organizzato dal Comune di Frascati per far conoscere ai cittadini le varie associazioni del territorio. Ma il Football Club Frascati si è ormai fatto apprezzare da anni per la passione e la competenza del suo staff dirigenziale e tecnico, confermandosi nel tempo come un punto di riferimento per molte famiglie. Ieri la grande giornata della società tuscolana è stata impreziosita dalla presenza delle giovanili dell’As Roma che si sono recate presso il campo “Otto Settembre” di Frascati per sfidare le selezioni 2011, 2012, 2013 e 2014 del Football Club Frascati. L’ennesima dimostrazione di vicinanza e collaborazione tra la società giallorossa capitolina e quella frascatana che da quest’anno è rientrata nel progetto dell’As Roma Academy. “Questo sarà solo il primo di tanti momenti che vivremo insieme all’As Roma - specifica il presidente Claudio Laureti – Grazie alla presenza delle squadre della Scuola calcio giallorossa abbiamo “impreziosito” una giornata che ci ha visti protagonisti anche nella “Festa dello Sport” con lo stand allestito nell’affascinante cornice di Villa Torlonia (a pochi passi dallo stadio Otto Settembre, ndr). Ringrazio la sindaca Francesca Sbardella, il vice sindaco Franco D’Uffizi e il consigliere delegato allo Sport Riccardo Tomei per essere passati a salutarci nel nostro stand, ma anche tutti i dirigenti e in primis Maurizio Bucci che in questa stagione collaborerà con la nostra segreteria per l’organizzazione e la sistemazione delle gare del week-end. Un ringraziamento anche al responsabile del settore di base Andrea Borsa e a tutto lo staff tecnico che preparano al meglio i nostri ragazzi i quali hanno sfidato a testa alta i parietà dell’As Roma”. “Una bella giornata di sport – ha aggiunto Borsa – Per noi è sempre bello stare insieme ai ragazzi e vederli felici”.