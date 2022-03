Football Club Frascati, il neo portiere Giuliani: "Società presente e con le idee chiare”

Frascati (Rm) – E’ uno degli ultimi arrivati in casa Football Club Frascati. La Prima categoria del club tuscolano ha affidato la protezione dei pali al talento di Danilo Giuliani, portiere classe 2001 proveniente dall’Almas che da tre settimane ha preso il ruolo di numero uno: “Sono molto felice della scelta fatta poco meno di un mese fa. Quando ho parlato con mister Mauro Fioranelli, ho capito subito che qui avrei trovato una società presente e con le idee chiare. Poi ho avuto modo di apprezzare le qualità dei miei nuovi compagni di squadra e poi anche quelle di un allenatore a cui piace lavorare coi giovani e sa trasmettere tanto ai suoi gruppi dal punto di vista tecnico e morale”. Nell’ultimo turno, i frascatani hanno sconfitto con un rotondo 4-0 firmato dai sigilli di Massacci, Tiberi, Grillo e Di Stefano. “Loro hanno messo in mostra qualche giocatore interessante, ma noi l’abbiamo sbloccata nel primo quarto d’ora e la sfida è andata in discesa. Dopo il nostro raddoppio gli avversari hanno creato qualche opportunità, ma abbiamo sempre avuto la gara in pugno”. Giuliani, cresciuto nei settori giovanili di Lodigiani, Casilina e Torrenova, ha esordito “tra i grandi” in Eccellenza con l’Audace, poi quest’anno era praticamente fatta per il suo approdo al La Rustica Rrdp in Eccellenza: “Purtroppo ho avuto il Covid e mi sono dovuto fermare. Quando mi sono ripreso ho scelto l’Almas in Promozione e ora sono approdato in Prima categoria: per me non è un passo indietro perché quando scelgo guardo all’organizzazione societaria, allo staff tecnico e alla squadra e qui ho trovato tanti aspetti positivi. Devo dire che il livello qualitativo di questa squadra è superiore a quello che immaginavo. Ma da neopromossi, prima dobbiamo pensare a salvarci e poi eventualmente a provare a fare qualcosa di meglio: la classifica è corta e bisogna essere prudenti”. Domenica la Prima categoria del Football Club Frascati osserverà un turno di riposo per il ritiro della Polisportiva Carso, avversario di turo da calendario.