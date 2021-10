Football Club Frascati, Gentilini e l’Under 14: “Rosa completa e numericamente all’altezza”

Lavori in corso in casa Football Club Frascati.

Frascati (Rm) – Lavori in corso in casa Football Club Frascati. Il club tuscolano, probabilmente, non riuscirà a completare il gruppo dell’Under 16 e questo ha prodotto una serie di cambiamenti interni. Mister Rodolfo Gentilini, quindi, è stato dirottato dall’Under 15 all’Under 14 che quest’anno, come sempre, dovrà affrontare il primo anno dell’agonistica reso maggiormente complicato dall’ultimo anno e mezzo di problemi causati dalla pandemia.

“Ho preso in carico questo gruppo da un paio di settimane e ho trovato dei ragazzi molto disponibili, che si applicano e hanno voglia di crescere – dice l’allenatore – La rosa è coperta in tutti i ruoli e anche dal punto di vista numerico siamo a posto. Il gruppo si allena tre volte a settimana e stiamo cercando di curare l’aspetto tecnico-coordinativo oltre a quello fisico. Le prime impressioni sono positive e comunque il campionato inizierà alla fine di questo mese, quindi c’è ancora tanto tempo per sistemare alcune cose”.

Gentilini parla delle difficoltà che potrebbe incontrare il gruppo dell’Under 14 che militerà nella categoria provinciale: “Per tutti questi ragazzi si tratta del primo anno di agonistica, c’è quasi un mondo tutto nuovo da scoprire. Alcuni sono ancora naturalmente “spaesati” nel giocare in un campo a undici regolare, ma si adatteranno presto. E’ chiaro che la pandemia ha consentito loro di giocare poco perfino a nove negli Esordienti e dunque questa è un’annata ancor più particolare per loro”.

Gentilini è ancora prudente sulle prospettive del suo gruppo: “E’ presto per fare questo tipo di valutazioni, anche perché non sappiamo nemmeno quale sarà il livello delle avversarie. Sabato giocheremo la prima amichevole contro Le Mole, ma non mi aspetto altro che vedere una grande voglia di scendere in campo da parte dei ragazzi. Da questi test possiamo ricavare indicazioni interessanti e andare a lavorare sulle cose da correggere”.