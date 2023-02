Football Club Frascati, i gemelli Gentili: “Bella vittoria nel derby"

Frascati (Rm) – L’Under 16 provinciale del Football Club Frascati ha vinto il derby. Sabato scorso i ragazzi di mister Fausto Di Marco, sul campo della Vivace Grottaferrata (tra l’altro ex squadra dell’allenatore del club frascatano), si sono imposti con un perentorio 3-0 anche se la sfida non è stata così semplice come sembrerebbe raccontare il risultato. Ad analizzarla sono i gemelli Lapo e Ludovico Gentili, esterni offensivi classe 2007: “Venivamo da un periodo non bellissimo e ci tenevamo a fare bene – dicono in coro - All’inizio della sfida i padroni di casa hanno attaccato di più e hanno colpito anche un paio di legni, ma noi ci siamo sbloccati col gol di Aiello con cui siamo andati in vantaggio al riposo. Poi nella ripresa loro hanno tentato di riacciuffare il risultato, ma noi abbiamo finito in crescendo e abbiamo realizzato altre due reti”. I sigilli che hanno chiuso il match hanno portato le firme di De Sisti (su calcio di rigore) e dello stesso Ludovico Gentili. “Ci tenevamo molto a vincere il derby, conoscevamo diversi ragazzi della formazione avversaria – riprendono i gemelli – Ora siamo al quinto posto insieme all’Accademy Giovannicastello: a parte qualche momento di difficoltà, abbiamo fatto un buon campionato e ora speriamo che questa vittoria ci possa spingere a fare sempre meglio. L’obiettivo? La vetta è lontana, ma possiamo comunque ambire ad arrivare tra le prime quattro”. Nel prossimo turno arriva una sfida molto importante per le zone di alta classifica: “Ospiteremo la Pro Calcio Cecchina che in questo momento è un punto avanti a noi e occupa il quarto posto – spiegano i Gentili – Fuori casa perdemmo 3-1 al cospetto di un avversario che si dimostrò molto valido, ma sul nostro campo speriamo di riscattarci”. La chiusura dei due gemelli è sul loro percorso calcistico: “Abbiamo giocato sempre insieme, fin da piccoli, e questa è sicuramente una bella esperienza. L’anno scorso eravamo a Colonna, ma al Football Club Frascati avevamo giocato già tre anni fa. Abbiamo ritrovato un bellissimo ambiente, una società che ci sta vicina e un tecnico come Di Marco che ci dà tanta fiducia”.