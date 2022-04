Football Club Frascati, Florio: “Club, compagni, staff e preparatore: sto benissimo qui”

Frascati (Rm) – L’Under 15 provinciale del Football Club Frascati vuole dare il massimo fino alla fine. I ragazzi di mister Marco Campegiani stanno preparando l’atteso derby sul campo dell’Atletico Monteporzio: “In questo momento sono davanti a noi in classifica di due punti – ricorda il portiere classe 2007 Marco Florio – L’obiettivo è riscattare la sconfitta della partita d’andata e magari provare a scavalcarli. Certo, quel campo ha dimensioni molto ristrette e dunque i portieri devono stare ancor più concentrati”. L’estremo difensore è rientrato da poco dopo un lungo stop per un infortunio: “Ho rimediato una microfrattura al dito medio della mano sinistra che mi ha costretto a saltare circa due mesi di stagione, ma ora ho messo alle spalle quel problema”. Nell’ultimo match con l’Accademia Real Tuscolano i frascatani hanno provato a fare il possibile, ma alla fine si sono arresi per 3-0: “Abbiamo affrontato un avversario di spessore che merita la classifica che ha e che ha fatto un buon possesso palla, mettendo in mostra le sue qualità tecniche. Hanno segnato il primo gol a metà primo tempo, ma noi non ci siamo disuniti pur creando pochi pericoli alla loro porta. Nel secondo tempo hanno continuato a fare la partita, ma segnando due gol irregolari: uno dopo una evidente “carica” su di me, l’altro in una chiara posizione di fuorigioco. L’arbitro era alle prime armi, pazienza. Comunque l’Accademia Real Tuscolano ha meritato la vittoria”. Florio è al suo quarto anno nel Football Club Frascati: “Mi trovo molto in questa società che è molto organizzata e non ci fa mancare nulla. In particolare, noi portieri possiamo lavorare con un preparatore qualificato come Francesco Carosi: grazie a lui sono cresciuto tanto. Il gruppo di quest’anno è composto da tanti bravi ragazzi e mister Campegiani ha stabilito un bel rapporto con tutti noi: all’inizio non siamo partiti molto bene, poi ci siamo ripresi ed è aumentata fiducia. L’obiettivo da qui alla fine è di vincere più partite possibili”.