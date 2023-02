Football Club Frascati, Fioranelli: “Valle Martella grossa squadra"

Frascati (Rm) – Non è riuscita l’impresa al Football Club Frascati. I ragazzi di mister Mauro Fioranelli hanno dovuto alzare bandiera bianca al cospetto del Valle Martella, una delle tre battistrada del girone G di Prima categoria. I tuscolani hanno ceduto 3-0 e il tecnico non ha grandi recriminazioni: “Abbiamo affrontato una gran bella squadra che già da tempo prova a fare il salto di categoria. Noi abbiamo affrontato tutte le tre squadre di testa e credo che il Valle Martella abbia qualcosa in più e sia la favorita alla vittoria finale. Tra l’altro può contare sull’esperienza e la qualità di un giocatore come Razzini, ex capitano della Lupa di mister Pace che vinse il campionato di Eccellenza. Inoltre nella prima frazione abbiamo commesso anche due errori che hanno agevolato le marcature degli avversari, uno perdendo palla al limite dell’area e l’altro facendoci trovare sbilanciati, e a quel punto la strada si è fatta troppo in salite. Nel secondo tempo ci abbiamo provato, ma il Valle Martella non ci ha concesso nulla e si è portato a casa i tre punti con merito”. Con tre giornate ancora da giocare per concludere il girone d’andata, Fioranelli traccia un bilancio sulla prima parte di stagione: “Siamo in linea con gli obiettivi prefissati, abbiamo perso qualche punto scioccamente e siamo stati condizionati da qualche infortunio come quelli di Emiliano Brunetti e Stornaiuolo che, assieme alla partenza di qualche altro ragazzo, ha un po’ accorciato la rosa. Comunque siamo sesti in classifica: considerando che le prime tre hanno una marcia in più rispetto al resto della concorrenza, dobbiamo puntare al quarto posto anche per darci un obiettivo, altrimenti questo rischia di diventa un campionato anonimo”. Domani si torna subito in campo per il match di Coppa Lazio col Setteville: “Abbiamo perso la prima partita del girone col Torre Angela e la qualificazione è compromessa. Inoltre incontreremo una squadra di assoluto valore che è seconda nel suo girone. Probabilmente daremo spazio a qualche ragazzo più giovane e poi ci concentreremo sul match di domenica in casa del Vesta: loro sono penultimi assieme al Labico, ma arrivano da una vittoria esterna e nel periodo natalizio hanno sicuramente rinforzato l’organico. Non bisognerà prendere la sfida sotto gamba, altrimenti si rischia” conclude Fioranelli.