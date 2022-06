Football Club Frascati, Fioranelli: “Girone di ritorno favoloso"

Frascati (Rm) – La Prima categoria del Football Club Frascati ha sfiorato l’impresa. Mister “Re Mida” Fioranelli, stavolta, è arrivato a trasformare “solo” in argento (invece che oro) le qualità calcistiche del gruppo che ha allenato quest’anno, ma la stagione dei tuscolani rimane veramente bellissima. “Abbiamo giocato un girone di ritorno favoloso grazie ad un gruppo di ragazzi stupendo – spiega l’allenatore – Da quando abbiamo cominciato a credere al primato, la squadra non ha sbagliato più e ha collezionato solo vittorie. Alla fine siamo arrivati secondi ad un solo punto dalla capolista Pro Cori, con cui tra l’altro abbiamo subito un pareggio in extremis nella gara d’andata e ottenuto un rotondo successo per 3-0 al ritorno, e abbiamo concluso a pari merito con la Pro Calcio Cecchina seconda. Siamo stati la squadra che ha perso di meno e forse qualche pareggio ci ha impedito di festeggiare la vittoria del girone, ma non ci sono rimpianti, nemmeno per il k.o. casalingo del Lanuvio Campoleone ormai privo di stimoli domenica scorsa contro la stessa Pro Cori”. Un secondo posto che vale tantissimo, quello del gruppo di Fioranelli: “Avevamo allestito una coppia d’attacco composta da Ferri e Crisari che però nella prima parte di campionato non abbiamo mai avuto a disposizione. A loro abbiamo aggiunto Tiberi a metà stagione e quel tipo di potenziale offensivo è veramente unico per la categoria. Nella prima parte abbiamo dovuto giocare alcune gare casalinghe a Colonna a causa dell’indisponibilità dell’Otto Settembre e poi abbiamo avuto non pochi problemi col Covid e con altri infortuni. Per questo dico che l’annata è stata veramente bellissima”. Nell’ultimo turno disputato ieri il Football Club Frascati ha vinto 4-1 sul campo della Doganella (in rete Ferri, Tiberi, Maurizio Brunetti su rigore e Emanuele Giorgilli): “La squadra era abbastanza distratta e sperava di avere buone notizie da Lanuvio, poi l’abbiamo sbloccata a fine primo tempo e alla fine abbiamo ottenuto un’altra bella vittoria”. Adesso sarà tempo di guardare al futuro: “Attendiamo le decisioni dei vertici societari anche per dare risposte ai ragazzi. Tra le ipotesi da valutare ci sarebbe anche quella di un’eventuale domanda di ripescaggio. In ogni caso se si ripartisse in Prima andrebbe benissimo mantenere lo stesso organico. In Promozione servirebbe qualche giovane, anche se già siamo messi bene da quel punto di vista, e magari qualche tassello. Ma questo gruppo è veramente un’ottima base da cui ripartire” conclude Fioranelli.