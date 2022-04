Football Club Frascati, Ferri: “Proviamo a fare il massimo"

Frascati (Rm) – La Prima categoria del Football Club Frascati è tornata al quinto posto. I ragazzi del “maestro” Mauro Fioranelli hanno violato anche il campo dell’Agora Latina ultimo della classe. Nel 3-1 finale la parte del leone l’ha recitata l’attaccante classe 1994 Andrea Ferri, autore di una bella doppietta personale: “In questo girone nessuno ti regala nulla e quindi anche questa trasferta nascondeva delle insidie – dice la punta – Inoltre si giocava su un campo di terra non bellissimo e infatti gli avversari ci hanno dato filo da torcere, anche se già nel primo tempo siamo andati in vantaggio con Grillo e abbiamo costruito altre occasioni: su due di queste avrei potuto far meglio anche io. Poi a inizio ripresa ho segnato il gol del raddoppio, ma l’Agora Latina non ha mai mollato e nel recupero ha segnato in modo un po’ rocambolesco la rete del 2-1 prima che all’ultima azione segnassi la mia personale doppietta”. La Prima categoria del Football Club Frascati, nonostante un avvio di 2022 con tante difficoltà, è distante otto punti dalla capolista Cecchina (che ha una gara in più): “Adesso stiamo molto meglio, ma è stata un’annata davvero sfortunata per noi tra infortuni, problemi col Covid e squalifiche: praticamente non siamo mai riusciti a giocare al completo, ma la squadra c’è e poteva stare molto più in alto. Ora c’è più entusiasmo e vogliamo cercare di finire al meglio questo campionato, dando il massimo in ogni partita. Per arrivare lì davanti bisognerebbe vincerle tutte e sperare in qualche passo falso delle altre, anche se non è un discorso semplice”. Anche per Ferri, arrivato a quota cinque reti in campionato, è stata una stagione tormentata: “A settembre ho rimediato una lesione al menisco alla penultima amichevole, saltando due mesi di torneo. Poi sono rientrato e mi sono fermato di nuovo, mentre nel nuovo anno sto trovando finalmente un po’ di continuità”. Domenica per la Prima categoria del Football Club Frascati è in programma il match interno contro il Cisterna Academy: “Una bella squadra che ha battuto pure il Cecchina nell’ultimo turno. Servirà un’ottima prestazione per ottenere un’altra vittoria” conclude Ferri.