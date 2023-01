Football Club Frascati, il segretario Farina: “Piena unità di intenti con la Lupa Frascati”

Frascati (Rm) – E’ al suo quinto anno nel Football Club Frascati ed è ormai un punto di riferimento dello staff dirigenziale. Claudio Farina è il segretario del club tuscolano e quest’anno sta lavorando “gomito a gomito” coi responsabili della Lupa Frascati con cui è in atto una forte sinergia. “Stiamo cercando di coordinare al meglio il lavoro assieme al segretario generale della Lupa Marco Bevilacqua, persona molto in gamba e cordiale che ho conosciuto tanti anni fa alla Cisco dove giocava mio figlio. Sono in contatto quotidiano costante con Michela Palozzi che si occupa del settore giovanile agonistico e della Scuola calcio della Lupa e con Elisabetta Lucignano che cura la parte amministrativa. Tutti lavoriamo nella medesima sede di via Costa Ruzzica proprio per ottimizzare al meglio il lavoro. Al di là delle questioni di tesseramento e di altre cose ordinarie, la difficoltà principale è relativa alla distribuzione delle partite del fine settimana visto che il Football Club Frascati conta su sei squadre agonistiche e la Lupa su otto e tutte gravitano sull’unico campo omologato a disposizione, ovvero l’Otto Settembre (l’ex Mamilio o Amedeo Amedei non è omologato al momento e quindi non può ospitare gare ufficiali, ndr). Inoltre quando ci sono gli impegni della serie D e dell’Under 19 nazionale della Lupa che giocano alle 14,30, l’impianto dev’essere libero per le tre ore precedenti e questo condiziona il programma gare delle altre selezioni, tanto che in qualche caso abbiamo dovuto spostarci a Colonna e Monte Porzio. Comunque questo a livello organizzativo è un anno di transizione in cui stiamo cercando di ottimizzare le risorse e le esigenze di entrambe le società”. Farina, che è presente in sede praticamente tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì, indicativamente tra le 17 e le 19, conclude parlando del rapporto con il direttore generale Claudio Laureti: “Collaboravo con lui nel Centro Calcio Rossonero a Morena prima che cominciasse la nostra avventura a Frascati nel 2017: da allora il Football Club Frascati è cresciuto davvero tanto e la sinergia con la Lupa ha dato un ulteriore impulso”.