Football Club Frascati, primo evento per i dieci anni della società

Frascati (Rm) – Il Football Club Frascati ha celebrato il primo degli eventi che verranno organizzati per festeggiare i primi dieci anni di vita del sodalizio tuscolano. Nella giornata dell’8 dicembre, infatti, il club del presidente Claudio Laureti ha ospitato presso il campo “Otto Settembre” un quadrangolare dedicato alla categoria dei Pulcini 2014. Oltre a due selezioni del team giallorosso, hanno risposto all’invio del club tuscolano anche il Città di Cave e il Colonna. Nonostante il gran freddo e il vento sferzante, i bambini in campo hanno offerto un ottimo spettacolo dal punto di vista tecnico, scaldando i cuori dei genitori in tribuna e dei loro allenatori a bordo campo. Prima dell’inizio della competizione c’è stata una foto-ricordo tra tutte le squadre intervenute per questo quadrangolare e alla fine c’è stata la consegna di una targa di ringraziamento alle società partecipanti e un tavolo ricco di pandori e panettoni per tutti i bambini e i genitori presenti. “Siamo molto contenti di aver celebrato questo primo evento per l’importante traguardo dei dieci anni del Football Club Frascati – ha detto il presidente Claudio Laureti – Lo abbiamo fatto coinvolgendo uno dei gruppi della nostra Scuola calcio che, grazie al lavoro del responsabile Andrea Borsa e di tutti i suoi collaboratori tecnici, sta crescendo in modo evidente sia dal punto di vista numerico che della qualità. Ovviamente ci sono in cantiere altre iniziative per festeggiare i dieci anni di vita del Football Club Frascati e riguarderanno altri gruppi della Scuola calcio e del settore giovanile agonistico”. Laureti ha vissuto una gran parte di questi dieci anni di vita del Football Club Frascati al timone della società. “Siamo partiti con un gruppo ristretto di ragazzini e nel tempo siamo diventati una realtà importante per tutto il territorio dei Castelli Romani. Rappresentiamo con orgoglio la città di Frascati, possiamo contare su una struttura magnifica come l’Otto Settembre e abbiamo centrato obiettivi tecnici importanti come il raggiungimento del titolo di Scuola calcio Elite di quarto livello (il massimo titolo assegnato dalla Federazione, unica società del territorio a ottenerlo) e un settore giovanile agonistico che conta su doppi gruppi proprio per dare la possibilità a tutti i ragazzi della zona di fare sport”.