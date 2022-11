Football Club Frascati, Di Marco: “Vittoria preziosa nel derby"

Frascati (Rm) – Primo successo in campionato per l’Under 16 provinciale del Football Club Frascati. I ragazzi di mister Fausto Di Marco hanno piegato la Vivace Grottaferrata per 1-0 al termine di una gara molto combattuta, resa ancor più “intensa” dal fatto che si trattasse di un derby. “Nel primo tempo hanno giocato meglio loro, creando un paio di ghiotte opportunità su cui è stato bravissimo il nostro portiere Travaglino. Nel secondo tempo siamo decisamente cresciuti e abbiamo iniziato a creare delle buone occasioni. E’ stato annullato un gol ad Aiello, abbiamo colpito un palo con Gentili e poi al 95’, sugli sviluppi di un corner, il nostro Della Valle ha realizzato la rete del successo. E’ stata premiata la costanza della nostra squadra e ovviamente la vittoria ci ha regalato grande entusiasmo a fine partita. Venivamo dalla sconfitta per 3-1 sul campo della Magnitudo in cui eravamo andati in vantaggio e poi nella ripresa ci eravamo fatti rimontare”. Tra l’altro mister Di Marco ha un ruolino di marcia molto favorevole con la Vivace Grottaferrata che è stata pure una sua ex squadra. “Da quando sono passato prima all’Atletico Morena e poi al Football Club Frascati l’ho incrociata cinque volte e ho sempre vinto, una statistica davvero particolare”. Nel prossimo turno i tuscolani sono attesi dal match sul campo del Cecchina: “Hanno fatto quattro punti in due partite, ma di più non sappiamo. Il girone è tutto da scoprire, ogni squadra va vista per essere giudicata al meglio. Da quello che mi dicono, Real Tuscolano e Magnitudo sembra che abbiano qualcosa di più delle altre. La nostra squadra, comunque, fisicamente sta molto bene: deve scrollarsi di dosso la “sindrome del gol preso” che arriva dallo scorso campionato e che spesso ha condizionato questi ragazzi, non a caso stiamo lavorando molto sulla testa. L’obiettivo è stare tra le prime quattro al giro di boa, poi vedremo cosa saremo in grado di fare”.