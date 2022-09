Football Club Frascati, Di Marco e la nuova Under 16: “Ricostruiremo un ciclo"

Frascati (Rm) – E’ ormai una presenza fissa all’interno dello staff tecnico del Football Club Frascati. Mister Fausto Di Marco è al quarto anno nel sodalizio tuscolano e, dopo il lungo periodo alla guida dell’Under 19, quest’anno gli è stata affidata l’Under 16 che giocherà nel campionato provinciale. “Dopo sei anni ho lasciato la categoria maggiore del settore giovanile – dice l’allenatore – Per me si tratta quasi di un “ritorno alle origini” ripensando alle esperienze vissute a Grottaferrata e a Morena con questa fascia d’età di ragazzi. Ogni campionato fa storia a sé, ma c’è fiducia di poter fare bene: vogliamo ricostruire un ciclo e per me questa è sicuramente una bella sfida”. Che Di Marco dovrà affrontare con tanti ragazzi sotto età: “Bisognerà avere un po’ di pazienza, ma sarà un importante anno di esperienza. Inoltre la sinergia con la Lupa Frascati regala stimoli ulteriori ai nostri ragazzi e a quelli di tutte le categorie del Football Club Frascati. Che tipo di campionato faremo? Questo sarà da scoprire, ma proveremo a stare nella prima parte di classifica senza dare grandi pressioni ai ragazzi”. L’allenatore parla della conformazione attuale del gruppo: “Al momento ho a disposizione una ventina di ragazzi, a breve verrà sistemato il comparto dei portieri. Ci sono elementi validi che sono arrivati da fuori e altri che stavano già al Football Club Frascati”. Di Marco plaude al lavoro portato avanti in estate dal direttore tecnico Claudio Tripodi: “Già lo conoscevo avendo fatto assieme a lui il corso da allenatore Uefa B, è una persona preparata e sono felice della rosa che mi ha messo a disposizione. La squadra ha iniziato la preparazione dal 28 agosto, anche se l’inizio del campionato è fissato per il 23 ottobre. I ragazzi hanno fatto due settimane di lavoro molto intense perché l’idea è quella di cercare di partire col piede giusto quando arriveranno le gare ufficiali”. La chiosa di Di Marco è dedicata al suo rapporto col Football Club Frascati: “Devo ringraziare in primis il direttore generale Claudio Laureti che mi ha voluto ancora qui e questo mi fa enormemente piacere. Avevo bisogno di stimoli forti dopo una stagione un po’ sofferta come quella appena messa alle spalle e ripartire da un gruppo nuovo era quello che mi serviva”.