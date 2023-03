Football Club Frascati, Di Marco e il colpo con la capolista

Frascati (Rm) – L’Under 16 provinciale del Football Club Frascati si sta ancora godendo l’impresa. I ragazzi di mister Fausto Di Marco hanno sbancato il campo della Roma 7.0 Academy che sta dominando il girone C della categoria. E’ lo stesso allenatore dei frascatani a raccontare il “colpaccio” di sabato scorso: “Abbiamo inflitto agli avversari la prima sconfitta stagionale, tra l’altro sul loro campo. I ragazzi hanno fatto una gara ordinata e tosta: considerando il valore dell’avversario, è stato davvero un grosso risultato. Nel primo tempo siamo andati in vantaggio con Gentili concedendo poco ai padroni di casa, mentre nella ripresa c’è stata inevitabilmente un po’ più di sofferenza perché loro hanno spinto parecchio, forse anche con troppa fretta di riuscire a pareggiare i conti. I ragazzi sono stati bravi a tenere botta e stringere i denti. Dovevamo riscattare la partita pareggiata all’ultimo minuto col Cecchina nel turno precedente: un 2-2 in rimonta arrivato tra l’altro con un doppio calcio di rigore assegnato agli avversari”. Per l’Under 16 provinciale del Football Club Frascati non è stata un’impresa “isolata” in questa annata: “Avevamo già battuto anche la seconda della classe. Questo genere di vittorie – rimarca l’allenatore del team frascatano – aumenta la consapevolezza della squadra, inoltre abbiamo iniziato il girone di ritorno con tre vittorie e un pareggio e questo significa che siamo sulla strada giusta. Le qualità ci sono, ma devono essere finalizzate a qualcosa: questo gruppo deve imparare ad essere concreto”. A fermare la corsa dei ragazzi di Di Marco ci penserà il calendario: “Nel week-end dovremo osservare un turno di riposo e purtroppo arriva nel momento sbagliato. La precedente sosta di Natale non ci ha fatto bene, comunque faremo un’amichevole in questo fine settimana e poi inizieremo a preparare la gara esterna con l’Atletico Capannelle. I prossimi avversari sono ultimi, ma non mi fido mai”. L’allenatore fissa l’obiettivo di questa seconda parte di stagione: “Siamo ottimisti, possiamo fare bene anche perché siamo sostenuti da una società che ci sta sempre vicina. Da qui alla fine ci saranno parecchi scontri diretti, da noi ospiteremo Elis, G. Castello e Garbatella. Cercheremo di entrare tra le prime tre: la squadra è decisamente in crescita, ha ormai assimilato il sistema di gioco e tra i ragazzi è nettamente migliorata la conoscenza reciproca”.