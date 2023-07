Football Club Frascati calcio: De Santis è il tecnico dell’eccellenza femminile

Frascati (Rm) – Sarà la novità stagionale principale del Football Club Frascati, anche se il club tuscolano darà continuità al lavoro fatto fino all’anno scorso dalla Lupa. Il sodalizio del presidente Claudio Laureti avrà una prima squadra femminile che militerà nel campionato di Eccellenza e che sarà guidata dal neo allenatore Graziano De Santis: “Dopo diversi anni nel settore giovanile agonistico (alcuni dei quali trascorsi nelle Marche per motivi di lavoro, mentre nel Lazio ha allenato i Giovanissimi regionali della Vis Casilina e la Juniores Primavera del Fiumicino, ndr), avevo voglia di fare un’esperienza nel calcio femminile e con una prima squadra – dice il tecnico - L’anno scorso ho seguito le partite della Roma femminile al Tre Fontane e sono rimasto affascinato da questo mondo che è in costante crescita. Inoltre vivo a Borghesiana e la soluzione del Football Club Frascati era logisticamente comoda. Inizialmente sono stato contattato dal responsabile del settore giovanile maschile Claudio Tripodi che mi ha prospettato qualche soluzione alla guida di un gruppo di ragazzi, ma io gli ho espresso il desiderio di allenare nel femminile. Contestualmente il vecchio allenatore dell’anno scorso della Lupa ha preso un’altra strada e successivamente ho parlato con il responsabile del settore femminile (oltre che della Scuola calcio, ndr) Andrea Borsa che è stato colpito dal mio entusiasmo, così il club mi ha affidato l’Eccellenza femminile”. L’avventura di De Santis inizierà dal 12 settembre, poi il via al campionato è previsto per metà ottobre. “Ho già fatto alcuni giorni di stage con le ragazze. Lo zoccolo duro della Lupa è confermato e poi stiamo visionando qualche nuova ragazza, quindi l’organico è già a buon punto. Sarà una squadra giovane, con l’età media sui 19-20 anni: c’è tanto da lavorare anche perché cambierà qualcosa nel modo di giocare, cercheremo di imporre il nostro gioco. Le qualità tecniche e fisiche ci sono, ma scenderemo in campo senza alcuna pressione di risultato. Sono carico e determinato per questa avventura, ho tanto entusiasmo e non vedo l’ora di iniziare”.