Football Club Frascati, il neo tecnico è De Luca: “Volevo rimettermi in gioco”

Frascati (Rm) – Una grande novità (e un gradito ritorno all’ombra del Tuscolo) in casa Football Club Frascati. Massimo De Luca è il nuovo allenatore dell’Under 14 regionale e prende il posto di Federico Rumbo che rimane comunque nell’organigramma tecnico societario. “Ero rimasto fermo dopo l’esperienza con la serie C femminile della Rever Roma, un passaggio che mi ha arricchito davvero. Un piccolo intervento non mi ha permesso di poter prendere una squadra dall’inizio della stagione e nel frattempo ci sono stati dei contatti, ma quando c’è stata l’opportunità di ritornare a Frascati l’ho colta al volo dopo aver parlato col direttore generale Claudio Laureti, il direttore sportivo Claudio Tripodi e con altri amici allenatori che allenano nel club”. De Luca prende un gruppo che si trova attualmente all’ultimo posto: “E’ decisamente una bella sfida e avevo una grande voglia di rimettermi in gioco. Sappiamo che c’è da lavorare tantissimo perché questa è una squadra ripescata in extremis nella categoria regionale e le difficoltà erano state messe in preventivo. Il Football Club Frascati, però, ha tutte le intenzioni di riuscire a ottenere la salvezza, qualche innesto ci sarà e poi cercheremo di far crescere gli elementi del gruppo attuale per farli calare nel calcio agonistico. Assieme a me in questa avventura ci sarà come sempre Simone Leanza, una persona seria e di una certa caratura che mi può dare un grande contributo”. De Luca ha sostenuto il primo allenamento nella giornata di ieri, ma ha già visto la squadra all’opera: “Nell’ultimo turno è arrivata una pesante sconfitta sul campo dell’Athletic Soccer Academy, ma la squadra è stata condizionata da alcune assenze. Nel prossimo week-end avremo la sfida casalinga contro il Club Olimpico Romano che è terzo della classe: sarà l’ultima partita del 2022 e proveremo a fare il massimo, poi da gennaio inizierà un altro campionato e daremo tutto per ottenere la salvezza”.