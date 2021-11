Football Club Frascati, Crisari: “Questo gruppo è valido"

Frascati (Rm) – E’ finito senza reti lo scontro d’alta classifica che ha visto protagonista la Prima categoria del Football Club Frascati. Lo 0-0 finale contro i Canarini Rocca di Papa è stato il frutto di una partita dura e molto combattuta come conferma anche l’attaccante classe 1985 Daniele Crisari: “Abbiamo costruito tre o quattro palle gol nitide soprattutto nel primo tempo: sbloccando il risultato probabilmente sarebbe cambiata la partita, ma è andata così. Comunque è stato un match difficile visto che anche loro sono una bella squadra e nel finale hanno avuto delle opportunità nonostante l’inferiorità numerica maturata nel corso del secondo tempo”. Crisari ha finito la gara con un acciacco fisico: “Ho rimediato un problema muscolare durante un’amichevole pre-campionato e me lo sto trascinando da un po’, domenica probabilmente non ce la farò a scendere in campo”. L’ex giocatore della Lupa Frascati e della Vivace Grottaferrata si è perfettamente integrato nel nuovo gruppo: “Conoscevo già qualche giocatore e anche il mister. Qui ci sono tanti ragazzi giovani che hanno qualità, ma c’è da lavorare parecchio. Inoltre siamo stati inseriti in un girone insolito e quindi conosciamo poche avversarie. Da quello che dicono e anche da quanto si vede in queste prime gare di campionato, il Cori è la favorita del raggruppamento. Il nostro obiettivo? Questa squadra può fare bene, poi ne vince solo una: vogliamo dare fastidio a tutti”. La chiusura di Crisari è su mister Mauro Fioranelli: “L’ho ritrovato sempre uguale a distanza di qualche anno, visto che mi allenò alla Lupa. E’ un martello e poi è sempre molto bravo a formare i gruppi e lavorare coi giovani”. Il Football Club Frascati, intanto, è pronto per un altro match molto delicato: domenica prossima c’è la sfida sul campo del Tor de’ Cenci che ha collezionato dieci punti in quattro giornate, due in più dei tuscolani.