Football Club Frascati, Claudio Laureti è di nuovo il presidente

Frascati (Rm) – Claudio Laureti è di nuovo presidente del Football Club Frascati. L’ormai ex direttore generale, che aveva ricoperto questo ruolo nel momento della nascita della sinergia nata con la Lupa Frascati sotto la proprietà della New Energy, riprende il “timone di comando” di quella che è stata praticamente una sua creatura. Fu proprio Laureti, assieme al socio ed ex responsabile del settore Scuola calcio Lorenzo Marcelli, a far crescere in modo costante questa realtà (di cui fu anche presidente in passato) nella città di Frascati arrivando a creare un movimento notevole e una società strutturata con tutte le categorie. “Vorrei innanzitutto ringraziare tutte le persone e le istituzioni che mi hanno dato la possibilità di tornare alla presidenza dell’Asd Football Club Frascati – dice Laureti - Un ringraziamento particolare va a Lorenzo Marcelli, mio amico e socio in questa avventura senza il quale non sarei riuscito ad arrivare a tutto questo. Un grazie di vero cuore ai fratelli Manzo (ex proprietari della Lupa, ndr) che hanno pensato a me per proseguire il lavoro sul calcio a Frascati. La loro scelta è stata fatta col cuore di chi vive come me questa passione, sarò sempre grato a loro per questo. Mi sento onorato nel rivestire un incarico che mi dà la possibilità di esprimere fattivamente un senso di riconoscenza verso la città di Frascati, paese che ho imparato sempre più ad amare e dove ho deciso di provare a fare calcio e portare avanti la mia passione. Ho accettato quindi di occuparmi di questa realtà sportiva come genitore ancor prima che come imprenditore. Il Football Club Frascati è una realtà solida che esiste da sette anni e quindi il calcio cittadino è stato e continuerà ad essere ben rappresentato. Tutti gli sport, in particolare il nostro, sono una scuola di vita per le persone che lo praticano e per la comunità. Costruire una prima squadra ambiziosa e vincente non servirebbe a nulla se tutto ciò non fosse un riferimento significativo per i settori giovanili – sottolinea il presidente - Le prime scelte tecniche che sto analizzando, con la collaborazione di tutto lo staff del Football Club Frascati, sono rivolte ad un calcio sano che come tutti i giochi di squadra aiuta a vivere una disciplina, tempra e insegna a perseguire un obiettivo comune, educa a vivere una rivalità leale e al rispetto per gli avversari. Per tutte queste ragioni lo sport si pone come elemento di coesione fondamentale per ogni sana comunità civica. Se perdessimo questa sfida, che è anzitutto educativa, a nulla gioverebbero i successi e le eventuali promozioni della prima squadra. Proprio per queste ragioni, vi dico subito che il mio primo obiettivo è quello di fare “gioco di squadra”. Un grazie di cuore va ai dirigenti che ruotano intorno a tutto questo movimento: sono una squadra dentro la squadra, sempre pronti a dedicare il proprio tempo libero per i nostri ragazzi – specifica Laureti - Non dobbiamo andare in serie A, il mio intento è quello di riportare i giovani e le famiglie al campo sportivo, aggregare tutte le realtà imprenditoriali e commerciali attorno alla nostra associazione sportiva, questo perché il Football Club Frascati è aperto a tutti coloro che vorranno dare il loro supporto. Questo è il mio programma, la mia ambizione o se volete, più semplicemente, il compito che mi sono dato per gli anni a venire. A tutti i nostri ragazzi e ai tecnici che li seguono auguro un affettuoso in bocca al lupo e che questa annata porti non solo al raggiungimento di traguardi sportivi, ma rafforzi in loro lo spirito di amicizia, solidarietà e sportività. Nel rivolgere ancora un grazie di cuore alla città di Frascati, scusate se pecco di egoismo, auguro a me stesso un grosso in bocca al lupo per questo nuovo incarico che porterò avanti sicuramente con tanta passione, grande amore ed entusiasmo” conclude Laureti.