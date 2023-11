Football Club Frascati, Bucci: “Scuola calcio di alto livello e una società organizzata”

Frascati (Rm) – E’ una delle principali novità dello staff dirigenziale del Football Club Frascati nella stagione 2023-24. Maurizio Bucci è il responsabile organizzativo della Scuola calcio e collabora gomito a gomito sia col responsabile tecnico Andrea Borsa che con la segreteria. “Sono stati proprio Andrea Borsa e Michela Palozzi (che si occupa anche della segreteria per la Scuola calcio, ndr) a contattarmi in estate, successivamente ho parlato col presidente Claudio Laureti e ho sin da subito apprezzato la proposta del Football Club Frascati. La società, che viaggia già su ottimi livelli, ha enormi margini di crescita: può vantarsi del titolo di Scuola calcio Elite, fa parte delle Academy dell’As Roma e conta su un notevole numero di iscritti, tanto che siamo riusciti a coprire ogni fascia d’età e spesso lo abbiamo fatto allestendo doppi gruppi. Avevo altre opzioni, ma quella del Football Club Frascati mi è parsa da subito la più convincente”. Il ruolo di Bucci è estremamente prezioso per la vita societaria del club tuscolano: “Mi occupo dell’organizzazione delle partite e dei tornei per i gruppi della Scuola calcio, oltre che dei rapporti con l’As Roma Academy. Ho un ottimo rapporto di collaborazione con il responsabile tecnico Andrea Borsa con cui ci conosciamo già da tempo e questo agevola il mio lavoro”. La chiusura di Bucci riguarda proprio le “ricadute” del rapporto di collaborazione con l’As Roma: “Far parte delle Academy del club giallorosso è molto importante. I nostri istruttori possono andare presso il polo dell’Acquacetosa (dove si allena una parte della scuola calcio romanista, ndr) per “formarsi sul campo” e studiare da vicino le metodologie di allenamento dei tecnici dell’As Roma che periodicamente verranno anche a Frascati (in qualche occasione è già successo, ndr). Inoltre abbiamo già partecipato coi nostri gruppi di Scuola calcio ad iniziative e tornei organizzati dall’As Roma e altri ancora ce ne saranno da qui a Natale per tutte le categorie del settore di base”.