Football Club Frascati, Bucci illustra le iniziative della Scuola calcio Elite per il finale di stagione

Frascati (Rm) – Sarà un finale di stagione intenso per la Scuola calcio Elite del Football Club Frascati. La società tuscolana è impegnata a organizzare tante iniziative che possano far crescere i suoi piccoli calciatori a livello sportivo, ma anche umano. Il responsabile organizzativo della Scuola calcio Maurizio Bucci illustra i programmi: “A partire da questo mese, le attività e le iniziative rivolte alla Scuola calcio si intensificheranno notevolmente. Nel week end del 17 e 18 febbraio è previsto uno stage di tecnica individuale e di gruppo per tutti i bambini e le lezioni saranno seguite da mister Zè Maria, ex calciatore di Perugia, Parma e Inter. Il 23 febbraio abbiamo organizzato in collaborazione con la nostra biologa nutrizionista un incontro informativo rivolto ai genitori avente per oggetto la nutrizione nel giovane calciatore. Nell’ultimo week end di febbraio tornerà l’attività dei campionati federali con la fase primaverile, mentre da marzo partirà anche il torneo federale per i nostri Piccoli Amici 2017/2018 i quali, sempre a partire dalla primavera, parteciperanno anche alle giornate di “Soccer Kids” organizzate con l’As Roma Academy. Anche quest’anno saremo protagonisti con il prestigioso torneo di Cascia rivolto alle nostre categorie Esordienti 2012, Pulcini 2013 e 2014 e Primi calci 2015 che si recheranno nella graziosa cittadina umbra nel periodo pre-pasquale dal 28 al 30 marzo. Il torneo, oltre a rappresentare un’occasione per confrontarsi con altre realtà calcistiche dell’attività di base, sarà una grande opportunità di crescita personale per i nostri bambini che vivranno tre giorni indipendenti, lontani dalle loro famiglie”. Ma le attività della Scuola calcio Elite del Football Club Frascati prevedranno appuntamenti importanti anche verso la conclusione della stagione: “A fine anno sportivo parteciperemo con tutte le categorie della Scuola calcio ad alcuni tornei con formula “One Day” e tornei locali che si svolgeranno in zona su più giornate – dice Bucci - Inoltre, in virtù del nostro rapporto di collaborazione con l’As Roma Academy, nel mese di maggio le nostre categorie dei Pulcini 2013 e 2014 e Primi Calci 2015 e 2016 parteciperanno al “Torneo Lupetto Giallorosso” organizzato dall’As Roma”.