Football Club Frascati, il neo arrivato Boi: “Ho trovato un bel gruppo, sono fiducioso”

Frascati (Rm) – E’ uno degli ultimi arrivati nell’Under 19 provinciale del Football Club Frascati, guidata da mister Fausto Di Marco. Edoardo Boi, portiere classe 2002, è arrivato da un paio di settimane nel gruppo tuscolano che confida molto nelle capacità dell’ex Atletico Morena: “L’anno scorso stavo nel club capitolino ed ero partito con l’Under 19 regionale, iniziando a lavorare anche coi portieri della Promozione. Avevo voglia di cambiare aria e qui al Football Club Frascati c’erano alcuni miei amici, quindi è stata naturale questa scelta. Qui ho trovato un gruppo di bravi ragazzi ed è stato positivo l’impatto coi miei nuovi compagni. Che tipo di campionato possiamo fare? E’ presto per fare ogni tipo di valutazione, ma sono fiducioso perché questa squadra può contare su giocatori di buon livello. Dobbiamo allenarci con impegno e costanza, poi vedremo quali risultati saremo riusciti ad ottenere”. In questi primi giorni di lavoro, Boi ha fatto anche la conoscenza del preparatore dei portieri Francesco Carosi: “C’è stato subito un bel feeling, si tratta di un tecnico esperto e molto competente”. Il giovane estremo difensore non sembra intimorito dall’affrontare una categoria meno importante di quella regionale: “Sono venuti qui per cercare di giocare e crescere”. E magari mettersi in vetrina e finire anche nel giro della Prima categoria che domenica inizia l’avventura nel torneo di competenza: “Cercherò di dare il massimo, poi se riuscirò a entrare nell’orbita della prima squadra ne sarei ovviamente felici”. Intanto la squadra di mister Di Marco continua la fase di preparazione al campionato, in attesa di conoscere sia la conformazione del girone, sia il calendario e la relativa data di inizio che dovrebbe essere quella del 30 e 31 ottobre.