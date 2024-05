Football Club Frascati, dal 10 giugno parte il nuovo centro estivo

Frascati (Rm) – La fine della scuola si avvicina e il Football Club Frascati è già pronto a venire incontro alle famiglie dei suoi tesserati (e non solo) attraverso il nuovo centro estivo. A parlarne è la responsabile organizzativa Eleonora Serafini (mentre il responsabile della Scuola calcio Andrea Borsa sarà il referente “sul campo”) che già tre anni fa si occupò di quello realizzato dalla Vivace Grottaferrata al centro sportivo dei Rogazionisti: “Il nostro centro estivo sarà dedicato a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni e si svolgerà interamente all’Otto Settembre dal 10 giugno al 6 settembre con una pausa nelle due settimane centrale di agosto. Ci sarà una tensostruttura per creare delle zone d’ombra e per far mangiare i partecipanti, a tal proposito comunichiamo che il pranzo e la doppia merenda (compresi nella quota) saranno fornite dall’azienda Maan catering di Roma che già se ne occupa per molte scuole del territorio. Il centro estivo si svolgerà tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16,30: la quota sarà di 120 euro settimanali senza costi di iscrizione, fatta eccezione per i non tesserati che pagheranno 10 euro di quota associativa. Inoltre ci sono sconti per chi si iscrive per più settimane (5%) e per chi porta un secondo o terzo fratello o sorella (10%)”. L’input del centro estivo del Football Club Frascati è chiaro: “Ci sarà multidisciplinarietà – dice la Serafini – Daremo spazio all’atletica (è stata siglata una collaborazione con l’Ad Maiora che manderà anche qualche atleta, ndr), alla pallavolo, al rugby, ovviamente al calcio, alla danza (con la Molino Dance e l’insegnante Valentina Sabatini, ndr), ai giochi d’acqua e a tante altre attività. Il venerdì si farà un torneo multidisciplinare che sarà la “sintesi” della settimana di divertimento. Ma non è finita qui perché dopo pranzo ci saranno attività creative e laboratori, grazie agli accordi con Frascati Scienza (che proporrà esperimenti per conoscere molecole e sostanze dalle proprietà incredibili, incontri con la fisica per capire meglio il mondo che ci circonda, osservazioni di animali dal vivo, giochi nella natura e attività alla scoperta della biodiversità per diventare dei veri scienziati, ndr) e con lo studio d’arte Urbinelli. Insomma, ce ne sarà davvero per tutti i gusti”. Per tutte le informazioni e le iscrizioni ci si può rivolgere via mail a giocandosportivamente@gmail.com oppure alla segreteria del Football Club Frascati al campo “Otto Settembre” o al numero 333.2618228.