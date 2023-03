Football Club Frascati, Fioranelli: "Non abbiamo pressioni"

Frascati (Rm) – Continua la marcia della Prima categoria del Football Club Frascati. I ragazzi di mister Mauro Fioranelli hanno piegato con un rotondo 4-1 interno i Canarini Rocca di Papa nel match dell’ultimo turno. “All’andata avevamo perso 4-2 e volevamo riscattare quel risultato – dice l’allenatore del sodalizio tuscolano – Rispetto alle stesse partite del campionato, la squadra sta viaggiando con un altro passo, nonostante abbiamo ancora qualche ragazzo indisponibile. Contro i Canarini siamo andati in vantaggio grazie all’iniziale rete di Calicchio, poi è arrivato il momentaneo pari ospite e infine Di Stefano ci ha mandato all’intervallo sul 2-1 a nostro favore. Probabilmente quella rete ha rappresentato la svolta decisiva della sfida perché loro hanno dovuto cambiare modulo e atteggiamento e si sono un po’ scoperti e noi li abbiamo colpiti altre due volte con Ferri, che sta facendo davvero un’ottima stagione dal punto di vista realizzativo, e ancora Di Stefano. Sono stati tre punti importanti per la nostra classifica”. La Prima categoria del Football Club Frascati occupa la quinta posizione a nove punti dalla vetta: “Recuperare terreno sulle prime tre non è semplice, ma ci sono ancora 33 punti a disposizione e tutto può accadere. Sarà importante anche capire cosa deciderà il giudice sportivo sulla partita con la Magnitudo. Comunque il nostro obiettivo è di cercare di fare tanti punti in questo girone di ritorno e poi tireremo le somme: la società ci è vicina e non ci ha messo alcuna pressione, abbiamo un gruppo composto da ragazzi del territorio e credo che il rendimento finora sia da otto pieno”. Fioranelli conclude la sua analisi parlando della sfida di domenica prossima ad Artena, sul campo del Real Montefortino: “Si tratta di un avversario tosto che all’andata era pure passato in vantaggio prima di soccombere per 3-1. Servirà una grande concentrazione, poi dobbiamo capire se riusciremo a recuperare qualcuno considerando che abbiamo perso per squalifica sia Ferri che Brancaccia che erano diffidati e sono stati ammoniti domenica scorsa”.