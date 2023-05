Football Club Frascati, Gentilini: “Proviamo a vincerle tutte e vediamo che succede”

Frascati (Rm) – E’ partita la volata finale dell’Under 15 provinciale del Football Club Frascati. I ragazzi di mister Rodolfo Gentilini hanno battuto per 1-0 il Tre Fontane nel match disputato tra le mura amiche sabato scorso. Un confronto molto delicato, considerando che i frascatani (attualmente al terzo posto del girone E della categoria) avevano un solo punto di vantaggio sui capitolini. “Si sono affrontate due squadre che meritano la classifica che hanno – dice mister Gentilini – I ragazzi erano comprensibilmente un po’ tesi per l’importanza della posta in palio. Il gol decisivo lo ha segnato a metà primo tempo Vianello, poi abbiamo concesso poco o nulla: è stato bravo Bocci in una occasione, mentre noi abbiamo avuto tre opportunità limpide. Onore al Tre Fontane che si è dimostrato un avversario di valore, ma anche ai miei ragazzi per la prestazione fatta. La vittoria è molto pesante, ma al di là del risultato il gruppo ha ancora una volta si è impegnato al massimo e ha messo tutto quello che aveva e questa è la vera vittoria”. L’allenatore del Football Club Frascati è ovviamente soddisfatto del campionato dell’Under 15 provinciale: “Tutti i ragazzi si sono resi utili in questa stagione e hanno dato il loro contributo per l’attuale classifica. Inoltre la società ci è stata sempre vicina in questo percorso e ci ha dato un grosso sostegno. E’ stato fatto un esperimento di un gruppo “sperimentale” che è stato molto utile come serbatoio e probabilmente è un’idea che può tornare utile in futuro anche per le altre categorie”. Gentilini non vuole fare troppi calcoli: “Siamo a quattro partite dalla fine del campionato e a quattro lunghezze di distanza dal Ciampino capolista con cui dovremo fare lo scontro diretto in casa. Dobbiamo provare a vincere le gare che ci rimangono da giocare e poi vedere quello che succede”. Nel prossimo turno il gruppo di mister Gentilini giocherà sul campo dell’Airone che è ottavo in classifica: “E’ una squadra di buon livello, sicuramente superiore all’attuale posizione. Un avversario grintoso e difficile da affrontare, inoltre si giocherà su un campo in terra e non siamo molto abituati. Da parte dei nostri ragazzi c’è la consapevolezza che ci stiamo giocando qualcosa di importante e che nessuno ci regalerà nulla, ma dobbiamo sudarci tutto quello che conquisteremo”.