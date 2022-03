Football Club Frascati, Fioranelli: “Ora bisogna giocare col coltello tra i denti”

Frascati (Rm) – La Prima categoria del Football Club Frascati inizia a guardarsi le spalle. Dopo aver giocato una bella prima parte di campionato, insidiando anche le posizioni di vertice, la formazione frascatana ha rallentato la corsa nel 2022 e ora deve cominciare a “badare al sodo” come da chiaro messaggio di mister Mauro Fioranelli: “La classifica è corta e anche le squadre che sono nella parte bassa dimostrano di giocarsela. Bisogna scendere in campo col coltello tra i denti”. Nell’ultimo turno i frascatani, che sono al sesto posto ma hanno solo tre punti di vantaggio sulla “zona rossa”, sono stati sconfitti per 3-2 sul campo del Tigre quart’ultimo della classe: “E’ stata una partita nata sotto una cattiva stella – commenta Fioranelli – Già avevamo solo quattro effettivi in panchina tra infortuni e problemi col Covid. Poi, dopo pochi minuti, c’è stato un durissimo scontro fortuito tra due nostri ragazzi che hanno avuto bisogno dell’intervento dell’autoambulanza: Brancaccia ha rimediato la frattura scomposta del setto nasale e Simone Cesari ha avuto bisogno di svariati punti di sutura per un doppio taglio sull’arcata sopraccigliare e sotto l’occhio. Dispiace molto per due ragazzi seri e sempre generosi, probabilmente quell’episodio è rimasto nella “testa” dei loro compagni di squadra che hanno preso due reti prima dell’intervallo, una volta ricominciata la partita. A quel punto abbiamo dovuto anche rivoluzionare l’assetto tattico e, con qualche accorgimento nel secondo tempo, siamo rientrati in partita grazie a una doppietta di Giorgilli. Poi, però, al quinto minuto di recupero abbiamo commesso un errore sugli sviluppi di un calcio di punizione e il Tigre ha vinto la partita. Purtroppo in questa stagione ci è capitato spesso di perdere punti preziosi nei minuti conclusivi: era già successo col Tigre all’andata, ma anche a Cori e Lanuvio. La nostra classifica sarebbe stata molto diversa”. Domenica la Prima categoria del Football Club Frascati ospiterà la Virtus Mole: “All’andata abbiamo vinto, ma stavolta sarà un’altra partita. Hanno un tecnico come Mosciatti che è molto serio e preparato e sono una buona squadra, ma noi dobbiamo per forza tornare a fare punti”.