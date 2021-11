Vittoria in extremis per il Fonte Meravigliosa

Il Fonte Meravigliosa in casa supera per uno a zero la Vis Aurelia nella settima giornata del Girone C del campionato Promozione.

La partita

La partita fra Fonte Meravigliosa e Vis Aurelia si decide nei minuti di recupero. Infatti sull'ultimo pallone della partita arriva Maresca che al 94esimo regala i tre punti alla sua squadra.

La classifica

Il trionfo nel recupero allontana il Fonte Meravigliosa dalle zone basse della classifica. Resta invece all'ultimo posto con un solo punto la Vis Aurelia.