Fonte Meravigliosa-Pescatori Ostia 3-0: la Fonte doma gli Squali

Girone C

Promozione Lazio Girone C

Squadra in casa Fonte Meravigliosa

Il Fonte Meravigliosa supera per tre a zero la Pescatori Ostia nel posticipo della ventunesima giornata del Girone C.

La partita

Il Fonte domina la partita contro una Pescatori piena di assenti illustri come Bucri e Marzi, con la panchina degli Squali piena di giocatori della juniores. Il gol che sblocca la partita arriva sull'ultimo pallone del primo tempo e porta la firma di Maresca. Il numero 4 del Fonte segna direttamente da calcio di punizione con un destro chirurgico. Nella ripresa i padroni di casa dilagano e trovano il secondo e terzo gol in fotocopia: passaggio filtrante per Scarsella prima Manganaro dopo che col sinistro battono Grosso.

La classifica

Con questo successo il Fonte consolida il suo terzo posto nel Girone C con 43 punti. Rallenta la Pescatori ferma a 29 punti.