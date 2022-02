Fonte Meravigliosa-DuepigrecoRoma 2-2: Taroni pareggia nel recupero

Girone C

Fonte Meravigliosa e DuepigrecoRoma pareggiano per due a due nel match importante per le zone nobili della classifica del Girone C del campionato Promozione.

La partita

La paritta fra Fonte Meravigliosa e DuepigrecoRoma è bella e vibrante. Gli ospiti trovano subito il gol con Germoni all'ottavo. Nella ripresa la Fonte pareggia al 65esimo con Scarsella. La DuepigrecoRoma però ritrova il nuovo vantaggio al 73esimo con Deirossi. Quando ormai la vittoria per gli ospiti sembrava cosa fatta al 91esimo Taroni con un gran tiro che si spegne all'incrocio dei pali trova il pareggio per la Fonte.

La classifica

Questo pareggio fa rimanere le due squadre appaiate al terzo posto della classifica con 31 punti.