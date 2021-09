Coppa Italia Promozione: Fonte Meravigliosa-Città di Pomezia rinviata. Ecco cosa è successo

Oggi, domenica 19 settembre, dovevano fare il loro debutto stagionale nel primo turno di Coppa Italia Promozione il Fonte Meravigliosa contro il Città di Pomezia. La partita però è stata rinviata.

Partita rinviata, il motivo

La partita fra Fonte Meravigliosa e Città di Pomezia è stata rinviata causa Covid. Infatti un focolaio scoppiato fra le fila della Fonte Meravigliosa ha causato il rinvio del match. Sono stati infatti accertati due/tre casi di Covid e la stessa formazione ha chiesto e ottenuto il rinvio della partita. Questo il comunicato della squadra avversaria, Città di Pomezia: "Su richiesta del Fonte Meravigliosa, causa Covid, la partita di domenica 19 settembre viene rinviata a data da destinarsi".

Il calendario

Slittato quindi il primo appuntamento stagionale delle due squadre. Il debutto quindi per il Città di Pomezia (giorne C) è fissato in trasferta per il 3 ottobre contro l'Ostiantica. Stessa data per il Fonte Meravigliosa (girone C) che ospiterà l'Atletico Acilia.