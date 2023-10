Zalewski e lo scandalo scommesse: la presunta fonte smentisce tutto

Nuova pagina sullo scandalo calcioscommesse lanciato da Fabrizio Corona con novità importanti riguardanti la Roma e nello specifico Zalewski. Le ultime news infatti smentiscono il coinvolgimento del polacco di Tivoli, col giocatore che non è mai stato tra i nomi degli indagati

L’accusa

Nicola Zalewski è stato il quarto nome fatto uscire dall’ex re dei paparazzi dei giocatori che secondo la sua inchiesta sarebbero stati coinvolti nello scandalo calcioscommesse. Addirittura il calciatore della Roma avrebbe scommesso su una sua ammonizione nella partita contro la Salernitana.

Zalewski estraneo

La presunta fonte di Corona (da veridicità va ancora confermata, ndr) che avrebbe parlato del coinvolgimento di Zalewski ha però adesso smentito tutto. L’uomo infatti al Cerbero Podcast, dice di essere la persona che ha fatto il nome del calciatore ma aggiunge di essersi inventato tutto: "L’informazione è fasulla, non ho nessuna prova, parlo completamente a vanvera. Cosa speravo? Mi aveva detto che ci saremmo visti a Roma e avremmo parlato del compenso, 20mila euro per un’informazione senza arte né parte. Ho accettato perché in difficoltà economica. Ma ho capito che è immorale".

Gli audio fake

La bomba aveva agitato tutti i tifosi e gli appassionati. Nella Capitale sono diventati virali audio whatsapp e messaggi che vedevano coinvolti tantissimi giocatori di Roma e Lazio, con addirittura incontri privati con fazioni di tifosi. Un’isteria collettiva su quelle che vanno considerate vere e proprie bufale.