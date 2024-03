La Fondazione S.S. Lazio 1900 aderisce alla campagna Crazy Sock Day

In occasione della Giornata Mondiale della Sindrome di down la Fondazione Lazio 1900 e tutto il sodalizio biancoceleste hanno aderito alla campagna Crazy Sock Day.

L’iniziativa mira a sensibilizzare sul tema degli stereotipi facendo indossare a tutti calzini spaiati. Il mondo Lazio ha aderito all’iniziativa testimoniando la vicinanza del mondo Lazio all’inclusione e integrazione dei ragazzi e delle ragazze con sindrome di down nelle attività sportive e culturali.

“La Giornata Mondiale della Sindrome di down, la S.S. Lazio e la squadra affiliata Special For "La Lepre e la Tartaruga" aderiscono alla campagna Crazy Sock Day: tutti con addosso calzini spaiati per sensibilizzare sul tema degli stereotipi” – è il messaggio sui social del club biancoceleste che nel weekend ospiterà un triangolare all'insegna della solidarietà a Formello.

“Come un poliedro biancoceleste, siamo tante facce colorate, uniche e irreplicabili che si compiono nell’unità” – dichiara la Fondazione S.S. Lazio 1900.