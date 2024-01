Flaminia Civitacastellana - Ostiamare 2-0, le parole di Campagna "Ci sono stati episodi dubbi"

C'è delusione in casa Ostiamare dopo la sconfitta con il Flaminia Civitacastellana, la seconda sconfitta consecutiva dopo quella con la Nocerina della settimana scorsa. A parlare per il sito del club ostiense è stato mister Antonio Campagna. “C’è poco da dire – commenta mister Campagna - se la andiamo ad analizzare siamo partiti anche abbastanza bene, ci hanno annullato un gol e ci sono stati alcuni episodi dubbi ma al di là di questo, perché non voglio stare a parlare dell’arbitro, dobbiamo dire che non è stata una delle nostre migliori gare. Capita, venivamo da un percorso importante e questa prestazione non va comunque ad inficiare il grande lavoro che stanno facendo i ragazzi. Non vediamo l’ora che arrivi martedì per analizzare al meglio gli errori e per prepararci così a ripartire già dalla prossima partita”.