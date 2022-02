Fiumicino, ufficiale l'acquisto di Baronci

Il mercato del Fiumicino si arricchisce dell'esperienza di Claudio Baronci, centrocampista classe 1992 in arrivo dopo l'esperienza con il Ladispoli. Il nuovo giocatore del Fiumicino si è presentato così ai suoi nuovi tifosi sulla pagina ufficiale del club laziale. “Il Fiumicino oltre ad essere una società storica è una piazza prestigiosa e per me sarà un onore difendere i suoi colori. Cercherò di dare il giusto contributo mettendo in pratica tutta la mia esperienza maturata nel corso degli anni. Sarà una seconda parte di stagione molto importante per noi, affronteremo ogni partita con la giusta grinta per portare a casa i tre punti, saranno tutte battaglie. Siamo una squadra giovane ma credo di essere entrato a far parte di un gruppo di amici veri pronti ad aiutarsi in qualsiasi momento. Sono contento di aver ritrovato fratelli come Pischedda, De Nicolo, Molon, Benedetti e Parini. Per quanto riguarda i miei obiettivi personali – chiude poi Baronci - penso intanto a centrare la salvezza con il Fiumicino, poi si vedrà”.