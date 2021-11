Fiumicino, le parole di mister Fascione "Meritavamo qualcosa in più"

In vista della sfida contro il Civitavecchia ha parlato l'allenatore del Fiumicino Antonio Fascione, che ha provato ad analizzare la sfida ed ha parlato del momento di classifica della sua squadra. "Il bilancio è nella media. Forse meritavamo qualcosina in più ma per un po' di inesperienza ci troviamo immischiati in delle posizioni un pò calde di classifica. Siamo fiduciosi e stiamo lavorando sempre con il massimo impegno, proprio per non commettere delle ingenuità come quelle che ci hanno portato a perdere qualche punto per strada fino ad ora".

Un pensiero anche per gli obiettivi stagionali del Fiumicino, per ora vicino alle zone calde di classifica. "L'obiettivo è innanzitutto quello di far crescere questi ragazzi che, come dicevo in precedenza, sono giovani ed hanno potenzialità importanti. Ogni settimana cerchiamo di inserire anche dei ragazzi della Juniores che stanno facendo molto bene. A livello di classifica invece, l'obiettivo è quello di riuscire a raggiungere la salvezza, magari diretta, altrimenti attraverso il play out". Chiusura con una breve presentazione della prossima sfida contro il Civitavecchia. "Sarà una sfida molto difficile, loro sono una squadra attrezzata e con individualità importanti. Noi la stiamo preparando nella giusta maniera, i ragazzi li ho visti molto motivati e concentrati, sono sul pezzo. Si tratta di una partita molto sentita, con una rivalità importante, daremo il massimo per portare a casa punti".