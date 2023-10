Fiumicino, Lombardi: "Finalmente mi sono sbloccato. Qui giochiamo un calcio propositivo"

Il Fiumicino SC26 mantiene la sua imbattibilità e nella quarta giornata del Girone C del campionato Promozione ha conquistato i tre punti sul campo della Polisportiva De Rossi. La vittoria per 1-3, terzo successo consecutivo per i rossoblù, ha visto brillare la stella di Edoardo Lombardi autore di una doppietta. L’esterno offensivo classe 2001 è stato scelto da RomaToday come miglior giocatore del turno appena concluso. Questa la sua intervista escluvia.

“In settimana abbiamo preparato la partita al meglio, sapevamo che il campo fosse più piccolo del nostro, quindi il ritmo e l’alta intensità la potevano fare da padrone e per questo motivo sarebbe stato fondamentale partire al meglio, così è stato” - dice Lombardi commentando il successo del Fiumicino – “Abbiamo chiuso il primo tempo con due gol di vantaggio ma sapevamo che nella ripresa loro sarebbero partiti forte e hanno accorciato. Noi siamo stati bravi a tornare subito sul doppio vantaggio e a controllare la partite portando a casa 3 punti su un campo difficile contro un’ottima squadra”. Lombardi è stato autore del momentaneo 1-0 e 2-0 dei rossoblù: “Il primo gol è stato di testa in tuffo e nato da una mia incursione in area su assist di Trinchi. Il secondo a pochi istanti prima della fine del primo tempo è stato un tiro in diagonale dopo l’assist di Forcina”. Per Lombardi sono i primi due gol con la nuova maglia: “Sono molto contento di questo, finalmente mi sono sbloccato. Felice sia per la mia prestazione ma in primis perchè i gol sono serviti alla squadra, a cui dedico la doppietta perché senza di loro non sarebbe stato possibile, per portare a casa la vittoria”.

Il Fiumicino SC26 è secondo in classifica con 10 punti, alle spalle del Grifone Calcio a punteggio pieno, ma i rossoblù non guardano la graduatoria del girone: “Il livello del campionato è molto alto, ci sono diverse squadre costituite per vincere e ogni partita è difficile allo stesso modo, l’importante sarà non sottovalutare mai l’avversario che avremo di fronte. Noi siamo una squadra giovane, con qualche giocatore di esperienza e guidata da un mister che ama il gioco propositivo. Non ci siamo posti obiettivi iniziali ma pensiamo partita per partita cercando di fare del nostro meglio e alla fine si faranno le somme e vedremo i risultati”. Il prossimo turno metterà i rossoblù di fronte al Rocca Priora RdP (squadra imbattuta con 7 punti e una partita in meno, ndr): “Sarà una partita importante contro un’ottima squadra. Sarà fondamentale prepararla al meglio e cercare di portare a casa la vittoria, per restare nelle zone alte della classifica”.

Lombardi è arrivato al Fiumicino SC26 in questa stagione dopo l’annata al Passoscuro in Prima Categoria, e col quale aveva assaggiato la Promozione nell’anno del Covid: “Quell’anno causa 6 retrocessioni siamo scesi in prima categoria e ho deciso di restare lì per la responsabilità che aveva dopo che mi avevano assegnato la fascia. Volevo riportarli in Promozione ma così non è stato anche se a livello individuale non è andata male visto che ho segnato 14 gol e fatto diversi assist giocando da esterno di un centrocampo a 5”. Lo stesso ruolo, Lombardi lo sta ricoprendo al Fiumicino: “Anche qui sto giocando in questa posizione. A livello personale spero di fare del mio meglio come sempre poi se dovessi arrivare in doppia cifra, vista il ruolo, sarei molto felice. L’obiettivo principale resta però quello di essere utile alla causa e mettere sempre i miei compagni nelle migliori condizioni per segnare”.

In chiusura il classe 2001 ci svela la sua fede calcisticia e il suo idolo: “Non ne ho uno ben preciso, ma essendo tifoso del Milan un giocatore che mi piace molto è Theo Hernandez, esplosivo e veloce. Mi rivedo in queste sue caratteristiche”.